Le mobile qui a fait perdre 60 millions de dollars à Huawei

L’objectif numéro un de chaque entreprise est de gagner de l’argent. Il n’y en a pas d’autre. Mais il y a des moments où l’objectif n’est pas de gagner de l’argent mais de démontrer à la concurrence le muscle que l’on a, qui domine le marché. Par exemple, lorsque Xiaomi a présenté son Mi MIX Alpha particulier, il ne l’a pas fait en pensant qu’il allait gagner beaucoup d’argent. De plus, après tout ce temps, il est évident que personne ne s’est soucié de ce téléphone. Leur présentation n’était qu’un geste de la firme chinoise pour montrer qu’eux aussi pouvaient inventer des dispositifs décalés et disruptifs.

Et quelque chose de similaire s’est produit (et se produit toujours) avec les téléphones pliables. Il est clair qu’aucune des entreprises disposant de téléphones de ce style sur le marché n’en est venue à imaginer des ventes fantastiques, en particulier lors de leurs premiers lancements. Maintenant, comme nous l’avons déjà dit, il était important d’être l’une des premières marques à avoir un appareil pliable sur le marché. Soyez sur toutes les lèvres, montrez au reste des firmes qui sont en charge, qui ont la technologie nécessaire pour être les leaders … et tout cela malgré la perte de beaucoup d’argent.

Le fiasco Mate X ou comment volatiliser 60 millions de dollars

C’est ce qui est arrivé à Huawei à cause du Mate X, son premier téléphone pliable. Présenté courant 2019 et avec un prix ne convenant pas à toutes les poches, force est de constater qu’en termes commerciaux, le téléphone pliable chinois était loin d’être un succès. C’est plus, cela a coûté à Huawei environ 60 millions de dollars de pertes.

Cela a été confirmé à l’époque par le PDG de l’entreprise lui-même, oui, cela ne sera pas un obstacle pour l’entreprise à continuer à parier sur les téléphones pliables et c’est sont prêts à prendre des risques et des pertes d’argent pour que ce type de technologie devienne un standard dans un proche avenir.

Alors, le Huawei Mate X a-t-il été un échec? Si nous ne regardons que les chiffres, oui, mais nous devons être beaucoup plus larges. Les téléphones pliables ont des coûts de production élevés (certains de ces modèles valent donc jusqu’à 2000 euros) et même aujourd’hui, ils sont considérés avec beaucoup de scepticisme par une grande partie de la communauté. Par conséquent, de nombreux investissements sont nécessaires non seulement pour produire de nouveaux téléphones pliables, mais également pour en réduire les prix. Autrement dit, des entreprises comme Huawei continueront d’assumer des pertes lors de la fabrication de futurs modèles du Mate X.

Pour cette raison, non, nous n’avons pas à voir le Huawei Mate X comme un échec en termes généraux. Il y a encore un long chemin à parcourir pour que ce type de technologie soit vu au jour le jour et tant que cela ne se produira pas, les entreprises continueront de perdre de l’argent. Mais attention, c’est normal si vous voulez être l’entreprise la plus pionnière du marché.

