Le mobile Nokia classique que nous aimerions que la marque fasse revivre

Nokia continuera à devenir vintage avec le 3650.

Ni Samsung, ni Apple, ni Xiaomi … s’il y a une marque de téléphone portable que nous aimons, c’est bien Nokia. Une entreprise qui a régné pendant des années sur le marché et qui dans son catalogue vous trouverez quelques-uns des meilleurs terminaux jamais créés.

Malheureusement, Nokia a pris de mauvaises décisions comme ne pariez pas sur Android depuis sa création, ce qui l’a amené à céder le trône à d’autres entreprises. Mais malgré tout, la société finlandaise a encore un gros trou dans nos cœurs.

Eh bien, au-delà des smartphones que Nokia a présenté ces dernières années, sa feuille de route comprend également le sauvetage des téléphones conventionnels et leur modernisation. Il l’a fait il y a quelques années avec le Nokia 3310, qui est probablement l’un des téléphones portables les plus vendus de l’histoire et Maintenant, de nouvelles sources suggèrent qu’il pourrait faire la même chose avec le Nokia 3650.

Nokia pourrait travailler sur une nouvelle version du 3650

Selon GSMArena, Nokia apporterait une nouvelle version du 3650 d’ici la fin de cette année 2021.

La question que nous devons nous poser est de savoir si cet appareil, comme cela s’est produit avec le 3310, sera un téléphone « non intelligent » ou si au contraire il choisira d’avoir Android, ce qui en ferait une option beaucoup plus intéressante pour les consommateurs.

Le Nokia 3310 au final n’a pas beaucoup plu auprès des utilisateurs et sincèrement aujourd’hui il existe des terminaux très bon marché qui offrent une multitude de possibilités grâce au système d’exploitation Google. Des entreprises comme Xiaomi ou realme ont montré que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour avoir un smartphone vraiment compétent.

Pourquoi le monde a besoin d’un nouveau Nokia 3310 et à quoi il devrait ressembler

Rappelons que le Nokia 3650 disposait d’un écran TFT de 2,1 pouces avec une résolution de 176 x 208 pixels, d’un seul appareil photo VGA monté à l’arrière et d’une batterie de 805 mAh. Évidemment, un appareil mobile lancé en 2021 n’aura pas seulement de meilleures spécifications mais aussi avec un design complètement renouvelé.

Maintenant bien, Nokia pariera-t-il sur Android ou continuera-t-il à utiliser KaiOS? Nous devrons attendre pour le savoir.

