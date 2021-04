Le mobile de jeu Redmi arrivera ce mois-ci: ce sera le plus fin, le plus léger et le moins cher

Le terminal de jeu Redmi aura un processeur MediaTek Dimensity 1200, qui prend en charge des affichages de rafraîchissement jusqu’à 168 Hz.

Depuis le début de l’année, il a été dit que Redmi se préparait à lancer son premier mobile de jeu et maintenant la marque chinoise elle-même a déjà confirmé que ce nouveau terminal ce sera le plus fin, le plus léger et le moins cher du marché.

Le premier jeu Redmi arrive très bientôt

Comme on peut le lire dans Android Authority, le PDG de la sous-marque Redmi, Lu Weibing, a confirmé sur le réseau social chinois Weibo que son premier terminal de jeu sera publié plus tard ce mois-ci.

Xiaomi Redmi 20X, a dévoilé le nouveau smartphone milieu de gamme de la marque chinoise

Weibing a également révélé la principale raison pour laquelle Xiaomi Redmi a lancé un terminal axé sur le public gamer et ce n’est autre que 70% des utilisateurs de ces terminaux ils sont jeunes et passent beaucoup de temps jouer avec son terminal mobile.

Pour le développement de son premier smartphone de jeu, la marque chinoise affirme avoir rassemblé un groupe composé de vos chefs de produits et ingénieurs les plus ludiques pour obtenir un produit par et pour les joueurs.

La marque chinoise, propriété de Xiaomi, a également expliqué avoir créé un terminal de jeu avec un design plus « normal », pensant qu’il peut être confortable de l’utiliser quotidiennement, ce qui en fait le smartphone de jeu le plus léger et le plus fin du marché.

L’une des raisons du grand succès de Redmi est le bon rapport qualité / prix de leurs mobiles, quelque chose qui restera dans ce nouveau terminal, qui ce sera le moins cher du marché dans sa gamme.

Quant aux spécifications de ce jeu Redmi, on sait qu’il sera équipé du processeur MediaTek Dimensity 1200, un chipset qui prend en charge les écrans avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 168 Hz.

Ce sont les meilleurs mobiles pour les joueurs

On ne connaît toujours pas la date exacte du lancement sur le marché du premier jeu Redmi mais, d’45Secondes.fr, nous vous tiendrons au courant rapidement toutes les nouvelles que nous recevons.

