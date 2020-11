Le MOBA espagnol The Immortal Mystics jette de nouveaux détails comme la fenêtre de lancement

Septembre dernier nous avons avancé des informations sur The Immortal Mystics, un nouveau jeu vidéo de type MOBA développé en Espagne par le studio Mindiff, et qui arrivera fin 2021 pour PC et sera ensuite adapté aux consoles et mobiles.

En tant que principaux atouts auxquels les joueurs doivent prêter attention Les mystiques immortels, Le studio a créé des fonctionnalités innovantes qui impliquent une plus grande intensité de jeu d’équipe et une plus grande variété de mécanismes de jeu, d’expansion et d’améliorations du serviteurs et les structures d’équipe. Il aura un liste de personnages personnalisable et un nouveau système d’armure qui vous permet de changer vos attributs pendant le jeu. Mais pour ses développeurs, le système de compétences de groupe est ce qui fera vraiment la différence entre ce jeu et les autres du même genre.

Les mystiques immortels est situé dans un univers fantastique, Khosmium, généré par une déchirure dans le cosmos au moment de la formation de la galaxie. Les batailles se déroulent sur une grande variété de cartes; chacun avec des éléments différents qui affectent le gameplay tout en offrant les ressources nécessaires pour améliorer les attributs de chaque héros pendant le jeu. Au niveau de la mise en scène et de la narration, le jeu s’inspire de divers mythes des civilisations anciennes, et comme curiosité, il y a un scénario, Jungle perdue, en partie inspiré des paysages de Tenerife, où le studio fait partie de son équipe.

Comme nous l’avons déjà mentionné en temps voulu, ce nouveau titre sera libre de jouer et il se posera d’abord sur les circuits informatiques, puis sur les consoles et les appareils mobiles 2021.

