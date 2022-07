Le MMORPG Noah’s Heart sera officiellement lancé fin juillet

Noah’s Heart sera disponible fin juillet pour iOS, Android et PC. Soit dit en passant, au milieu de ce mois, il y aura un essai.

Noah’s Heart est un MMORPG multiplateforme qui sortira le 28 juillet sur les trois plateformes, tandis que le 14, une première version Android apparaîtra dans un certain nombre de pays européens.

Nous ne connaissons pas la liste exacte, mais nous vous aiderons à l’installation, alors inscrivez-vous pour être parmi les premiers. Pendant sept jours d’entrée, vous recevrez des récompenses; ils seront utiles pour un pompage rapide, car cela ouvre de nouveaux donjons, guildes et la possibilité de construire une maison.

Comme la tour de FantaisieNoah’s Heart incorpore des éléments de fantaisie et steampunk, seulement avec une touche plus MMORPG et des personnages à collectionner de diverses raretés et éléments.

Pour vous déplacer rapidement dans le vaste monde, des montures seront disponibles et votre équipement devra être pompé avec le héros lui-même.

Préparez-vous à des enchantements typiques avec des chances de succès décroissantes à mesure que vous améliorez l’objet. Et afin d’obtenir constamment du butin, nous vous recommandons d’envoyer des personnages inutiles en expédition.

Noah Heart est tout au sujet de l’action qui se déroule à une époque après le déclin de la civilisation dans un lieu créé par une entité mystérieuse. Le décor ressemble à un mélange de fantaisie et de steampunk.

Le scénario principal, apparemment, sera consacré à la recherche du créateur de ce monde. Les emplacements seront générés de manière procédurale et vous pourrez les parcourir à pied et en utilisant divers véhicules, y compris des avions.

Le jeu tournera autour d’un objet étrange appelé le Cube, qui serait à l’origine de la création du « monde de Noé » ; les utilisateurs exploreront le vaste monde de Noah et chercheront des réponses à toutes leurs questions.

Jusqu’à la création du Cube et de Noah. On dit que le jeu a des avions que les utilisateurs utiliseront pour voyager et explorer le pays de Noé.