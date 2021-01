Le «miracle» du sixième vaccin: c’est ainsi que Melilla a fourni 102,1% des vaccins reçus et nous pourrions augmenter les doses disponibles jusqu’à 20%

La semaine dernière, alors que Pfizer annonçait que les doses des engagés allaient être retardées et que les autorités étaient impliquées dans une polémique en raison du changement de critères de distribution ordonné par le ministère de la Santé, Melilla a surpris les locaux et les étrangers en ayant mis 102,1% des doses reçues. Mais comment est-ce possible? Comment administrer plus de vaccins qu’arriver?

L’explication a été donnée le même vendredi par le ministre de la Santé publique de la ville autonome, Mohamed Mohand, vous pouvez obtenir six doses avec les 0,3 ml à inoculer de chaque flacon de vaccin au lieu des cinq fournis à l’origine par le fabricant. Ce n’est pas quelque chose que seuls les responsables de la santé publique à Melilla ont découvert; en fait, peu de temps après avoir commencé les vaccinations avec ce vaccin, les agents de santé ont découvert qu’il était possible non seulement d’obtenir une sixième dose, mais même une septième.

C’est une bonne nouvelle. Excellent, même. Cependant, ce n’est pas sans doutes. En fin de compte, la question de savoir « s’ils en reçoivent plus, ils perforent moins qu’ils ne le devraient » a beaucoup été entendue ces jours-ci. C’est un doute compréhensible, mais la réalité est que la dose est toujours la même: le mystère de la sixième dose a une résolution beaucoup plus facile.

Espace mort

Pour préparer une dose du vaccin, le vaccin décongelé doit être dilué dans son flacon d’origine de 0,45 ml avec 1,8 ml d’une solution de chlorure de sodium et 0,3 ml est prélevé du flacon dilué avec une seringue de 1 mL. Lorsque les premiers agents de santé ont fait remarquer qu’il y avait des flacons contenant plus de cinq doses, la confusion était plus qu’importante. Au début, on pensait que le problème était dû au fait que certains flacons étaient trop remplis. Un peu plus tard, ils ont découvert que le secret était dans les seringues.

Plus précisément, chaque seringue laisse une certaine quantité de liquide entre le piston et l’aiguille qui finit par être gaspillée. C’est ce qui reste dans le soi-disant «espace mort». Sans les toilettes, ils utilisaient des seringues normales, le flacon donnait cinq vaccins; s’ils utilisaient des seringues spéciales, le nombre de doses pourrait être augmenté. Il suffit de faire un simple comptage pour se rendre compte que le flacon dilué (2,25 ml) contient en fait plus de sept doses (2,1 ml).

Le problème est de les extraire. Bien que cela puisse ne pas paraître, la logistique d’une campagne de vaccination est très compliquée. Encore plus avec des vaccins comme ceux-ci qui n’ont que six heures de vie utile. Même avoir des seringues appropriées, obtenir des doses 20% plus longues est compliqué: Vous avez besoin d’opérateurs et de processus experts que nous n’avons pas encore eu le temps de perfectionner. Cependant, la campagne ne fait que commencer et, petit à petit, nous exposerons les problèmes (et nous précipiterons le plus possible les routes).