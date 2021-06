Le « Miracle du matin » s’accompagne de succès et de discipline

Photo/Image :

Quiconque me connaît sait que je me suis toujours appelé « une personne qui n’est pas le matin », alors quand je l’ai vu dans la librairie et quand mon ami m’a parlé du livre « O Milagre da Manhã », j’avoue que seulement la couverture m’a donné la chair de poule.

« Non-sens », pensai-je. Qu’y a-t-il de mal à me réveiller plus tard si je peux me rendre de la même manière ? « Non-sens », ai-je encore pensé.

Je savais, au fond, que j’avais à la fois des projets en retard et des étoiles dans le ciel. J’étais devenue cette personne qui éteint les incendies, mais j’avais arrêté de créer quelque chose après être devenue adulte et avoir une maison, un mari et un chien à prendre en charge, en d’autres termes, j’étais très perdue.

Un jour, j’ai laissé mes préjugés de côté. En fait, j’ai fait une formation qui m’a beaucoup inspiré. En même temps, et parce que Dieu est merveilleux et fait toujours ce qu’il faut, j’ai lu la routine de vie de Gisèle Bunchen qui, avouons-le, est un bon exemple de réussite et de discipline. Les deux choses ensemble m’ont donné un déclic. J’ai pris le livre dans l’avion et j’ai commencé à lire.

Déjà sur les premières pages, je trouvais l’idée très bonne. Il a déjà dit, tout de suite, que les gens qui se croyaient nocturnes, en réalité, n’avaient vraiment que cette croyance. J’ai cru, pendant des années, être comme ça et c’est ce que j’étais. Qu’il sera? Est-ce que je me trompe depuis tant d’années ?

Comme l’idée du livre est de se réveiller une heure plus tôt pour pouvoir faire des tâches de développement personnel, comme la lecture et la méditation, j’ai décidé de prendre un risque. Le premier jour, j’ai levé la tête de l’oreiller à six heures du matin – je me suis réveillé toute ma vie à huit heures – et j’ai pensé : « ça ne va pas marcher », comme je me suis souvenu quand je me suis réveillé à la même heure. à l’école secondaire.

Mais un miracle a commencé à se produire à ce moment-là. Je pensais qu’en réalité, ce que je n’aimais pas, ce n’était pas de me lever tôt mais l’école elle-même, qui avait un horaire horrible et rigide, avec un uniforme vert avocat et une politique de donner du thé boldo quand tu disais que tu n’étais pas .se sentir bien. Une minute! C’était vraiment une croyance !

J’ai fait mon miracle du matin et je me sentais bien. Je le répète depuis, car cela donne une énergie merveilleuse et change réellement votre vie. Oui, j’ai encore un long chemin à parcourir, mais juste après avoir trouvé une croyance et avoir mieux compris à quel point elles sont nocives quand ce sont de mauvaises croyances, ça valait ce que j’ai payé pour le livre.

En fait, depuis, j’ai mis beaucoup de projets en action que je n’ai pas fait par « manque de temps ». J’ai également abandonné la croyance que je ne serais pas capable de méditer dès que je me serais réveillé. Absurdité! De nouveau! J’aime méditer en ce moment et passer la journée beaucoup mieux.

Eh bien, je vais juste continuer et je recommande fortement la lecture de ce livre de miracles. J’espère que tu renverseras les croyances et que tu verras ta vie grandir à nouveau comme je la vois enfin : très tôt le matin !