Le ministre de la Santé, Harsh Vardhan, pense que l’Inde peut contrôler la propagation du COVID-19 par Diwali

Le ministre de la Santé de l’Union, le Dr Harsh Vardhan, a exprimé dimanche l’espoir que nous devrions avoir “un contrôle très important” sur le COVID-19 de Diwali.

“… j’espère que dans les deux prochains mois, peut-être à l’heure de Diwali, nous devrions avoir un contrôle très important sur le coronavirus”, a déclaré M. Vardhan.

S’adressant à la série de webinaires Nation First organisée par la Fondation Ananthkumar, il a déclaré que des experts comme le Dr Devi Prasad Shetty et le Dr CN Manjnath conviendront probablement qu’après un certain temps, cela deviendra également endémique comme de nombreux autres virus qui sont venus dans le passé.

“Mais, le virus nous a appris une certaine leçon, il nous a appris qu’il doit y avoir une nouvelle norme et nous devons être plus diligents, plus prudents sur notre mode de vie …”, at-il ajouté.

M. Vardhan a également exprimé l’espoir d’avoir un vaccin contre le COVID-19 d’ici la fin de cette année.

«Nous ne sommes à la traîne de personne d’autre dans le monde dans nos efforts pour contribuer au vaccin contre le COVID … En Inde, nous avons environ 7-8 candidats vaccins, trois d’entre eux dans les phases d’essais cliniques et le reste dans le pré – des essais cliniques et d’ici la fin de cette année, nous espérons pouvoir obtenir un vaccin contre le COVID », a-t-il déclaré.

Le ministre a déclaré qu’il n’y avait qu’un seul laboratoire en février, qui est maintenant passé à 1 583 dans tout le pays, et sur ce nombre, plus de 1 000 sont des laboratoires gouvernementaux.

Le pays effectue environ un million de tests par jour, ce qui est bien en avance sur l’objectif, a-t-il déclaré.

Notant qu’il n’y a plus de pénurie de kits d’EPI, de ventilateurs et de masques N95 dans le pays, M. Vardhan a ajouté que chaque jour, cinq kits d’EPI lakh sont produits dans le pays, tandis que 10 fabricants produisent des masques N95 et 25 producteurs fabriquent des ventilateurs.

