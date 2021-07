Le ministère indien des transports routiers publie un projet de notification pour le mélange d’éthanol dans l’essence

01 juil. 2021 11:44:12 IST

Ouvrant la voie à la transformation de l’écosystème des combustibles fossiles dans le pays, le ministère des Transports routiers et des Autoroutes a publié un projet de notification visant à faciliter l’utilisation d’un mélange de 12% et 15% d’éthanol dans l’essence comme carburants automobiles. Les commentaires des parties prenantes ont été sollicités dans un délai de 30 jours.

« Les véhicules à essence nouvellement fabriqués équipés d’un moteur à allumage commandé compatible pour fonctionner avec des mélanges d’essence à l’éthanol E-12 et E-15 doivent être homologués conformément aux normes d’émission d’essence en vigueur », indique le projet de notification.

Récemment, le ministre des Transports routiers et des Autoroutes, Nitin Gadkari, avait déclaré que le gouvernement prendrait une décision concernant les moteurs à carburant flexible, car il envisage de les rendre obligatoires pour l’industrie automobile.

« Je vais ordonner à l’industrie que seuls les moteurs à essence ne seront pas là, il y aura des moteurs flex-fuel, où il y aura le choix pour les gens qu’ils peuvent utiliser 100 pour cent de pétrole brut ou 100 pour cent d’éthanol », Il avait dit.

« Je vais prendre une décision d’ici huit à dix jours, et nous la rendrons (moteur flex-fuel) obligatoire pour l’industrie automobile », avait-il ajouté.

Gadkari avait mentionné que les constructeurs automobiles produisaient des moteurs flex-fuel au Brésil, au Canada et aux États-Unis, offrant une alternative aux clients pour utiliser 100 pour cent d’essence ou 100 pour cent de bioéthanol.

Récemment, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que la date cible pour atteindre 20% de mélange d’éthanol avec de l’essence a été avancée de cinq ans jusqu’en 2025 pour réduire la pollution et réduire la dépendance à l’égard des importations.

L’année dernière, le gouvernement s’était fixé comme objectif d’atteindre 10 % de mélange d’éthanol dans l’essence d’ici 2022 et 20 % de dopage d’ici 2030.

Gadkari a déclaré que l’éthanol est un meilleur carburant que l’essence et qu’il s’agit d’un substitut aux importations, rentable, non polluant et indigène.

« Cela (rendre obligatoires les moteurs flex-fuel) va stimuler l’économie indienne parce que nous sommes un excédent de maïs, nous sommes un excédent de sucre et un pays excédentaire de blé. Nous n’avons pas d’endroits pour stocker toutes ces céréales alimentaires « . avait-il noté.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂