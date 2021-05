Le ministère des transports routiers rédige des règles pour les pneus des véhicules afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité énergétique

Pirelli Pneu Pirelli PZERO CORSA SYSTEM 285/35 R20 104 Y - Tourisme été

Le pneu été P Zero Corsa system 285/35-20 de Pirelli est destiné aux véhicules de tourisme ultra sportifs. Adapté pour une conduite aussi bien sur route que sur piste, il présente un profil directionnel à l'avant et asymétrique à l'arrière afin d'optimiser la stabilité du véhicule à haute vitesse et en courbe. Le profil directionnel offre une excellente précision de conduite et une évacuation efficace de l'eau sur sol mouillé. Le profil asymétrique possède une empreinte au sol plus large, afin d'accroî.tre la tenue de route à vitesse élevée. Le pneu P Zero Corsa system 285/35-20 est le plus sportif de la gamme P ZERO de Pirelli.Excellente stabilité dans les viragesAmélioration de la précision de conduiteTrès bonnes performances à vitesse élevéeFondé en 1872, Pirelli est aujourd'hui l'un des fabricants les plus importants de pneumatiques au monde. Avec une présence dans plus de 160 pays, il est reconnu mondialement pour sa technologie de pointe, son excellence dans sa production haut de gamme et pour sa passion pour l'innovation. Pirelli maintient un lien fort entre le sport automobile et l'excellence technologique dont le P Zero Corsa system 285/35-20 bénéficie. 8019227251937