Le ministère de la Santé publie des directives pour le traitement du COVID-19 chez les enfants: tout ce que vous devez savoir

Conformément aux directives, les enfants atteints d’infections légères ou asymptomatiques doivent être traités à domicile. Image: Pixabay

Avec des experts médicaux soulignant la possibilité que les enfants soient beaucoup plus vulnérables au COVID-19 infection dans la « troisième vague », le ministère de la Santé de l’Union a dressé une liste de lignes directrices pour le COVID-19 traitement des enfants. Ces recommandations sont classées en fonction de la gravité de l’infection: légère et asymptomatique, modérée et sévère. Notamment, la Fondation Reliance récemment déclaré que l’hôpital Sir HN Reliance Foundation (RFH) de Mumbai a intensifié ses opérations vers la prise en charge du COVID-19 adulte et pédiatrique les patients.

Directives pour COVID-19 traitement des enfants

Cas asymptomatiques et bénins

Caractéristiques cliniques

Les enfants atteints d’infections légères ou asymptomatiques doivent être traités à domicile. Les lignes directrices ajoutent que «les enfants atteints de comorbidités sous-jacentes, notamment les cardiopathies congénitales, les maladies pulmonaires chroniques, le dysfonctionnement chronique des organes, l’obésité peuvent également être pris en charge à domicile».

Enfants infectés par COVID-19 peut présenter de légers symptômes tels que fièvre, toux, difficulté à respirer, courbatures et perte de goût et d’odorat. Certains enfants peuvent présenter des symptômes de problèmes gastro-intestinaux. Les enfants infectés présentent également un syndrome inflammatoire multi-système (MIS-C). Il en résulte une température corporelle de plus de 38 degrés Celsius. Le MIS-C, qui peut entraîner un dysfonctionnement multi-organe, est généralement observé des semaines après le pic de COVID-19 infection, et est potentiellement mortelle.

Traitement des cas bénins

Les enfants peuvent recevoir 10 à 15 mg de paracétamol, avec un intervalle de quatre à six heures. Enfants souffrant de COVID-19 ne doit pas recevoir d’antibiotiques pendant l’isolement à domicile. Des gargarismes salins chauds sont conseillés pour la toux. Assurer la prise de liquides oraux pour maintenir l’hydratation, ainsi qu’une alimentation nutritive.

Selon les directives, « Tenir à jour un tableau de surveillance comprenant le comptage des fréquences respiratoires deux à trois fois par jour, rechercher une décoloration bleuâtre dans toutes les parties du corps ou les extrémités, les habitudes de miction, la saturation en oxygène, l’apport hydrique et le niveau d’activité, en particulier pour les jeunes enfants. »

Infection modérée

Caractéristiques cliniques

Si l’âge de l’enfant est de moins de deux mois et que la fréquence respiratoire est supérieure à 60 respirations par minute. Si l’âge de l’enfant est compris entre 2 et 12 mois et que la fréquence respiratoire est supérieure à 50 respirations par minute. Si l’âge de l’enfant est compris entre un et cinq ans et que la fréquence respiratoire est supérieure à 40 respirations par minute. Enfants de plus de cinq ans ayant une fréquence respiratoire supérieure à 30 respirations par minute.

Tous les enfants du groupe d’âge ci-dessus doivent avoir un niveau de saturation en oxygène supérieur à 90. Ces cas doivent être traités dans un COVID-19 désigné centre de soins de santé.

Traitement des cas modérés

Paracétamol 10-15 mg toutes les quatre à six heures. L’apport d’électrolyte doit être maintenu. Si l’enfant est incapable de manger, commencez la thérapie liquidienne. Si une forte infection bactérienne est détectée, l’amoxycilline peut être administrée. Pour ceux dont le niveau de saturation en oxygène est inférieur à 94%, une supplémentation est nécessaire. Les corticostéroïdes peuvent être administrés en cas de maladie à évolution rapide. Cependant, cela n’est pas nécessaire pour tous les enfants atteints d’une maladie modérée, en particulier dans les premiers jours de la maladie. COVID-19 de soutien prendre soin des conditions comorbides, le cas échéant.

Cas sévères

Caractéristiques cliniques

Conformément aux directives, un niveau de SPO2 inférieur à 90 chez les enfants sera qualifié de cas grave, et ces patients doivent être admis dans un COVID-19 dédié. hôpital.

«Ils peuvent avoir une pneumonie sévère, un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), un choc septique, un syndrome de dysfonctionnement multi-organe ou une pneumonie avec cyanose. Cliniquement, ces enfants peuvent présenter des symptômes tels que grognements, congestion thoracique sévère, léthargie, somnolence prolongée et convulsions. Ces enfants devraient être admis dans un COVID-19 dédié établissements de santé de niveau hospitalier / secondaire / tertiaire ».

Traitement des cas graves

Corticostéroïdes: Dexaméthasone 0,15 mg / kg par dose (max 6 mg) par jour. Agents antiviraux: Remdesivir accordé pour EUA (Emergency Use Authorization), à utiliser de manière restreinte dans les trois jours suivant l’apparition des symptômes après s’être assuré que les fonctions rénale et hépatique de l’enfant sont normales, et à surveiller pour les effets secondaires.

Les directives mentionnent spécifiquement qu ‘«il n’y a pas de rôle de l’hydroxychloroquine, du Favipiravir Ivermectine, du lopinavir / ritonavir, du remdesivir, de l’umifénovir, des immunomodulateurs dont Tocilizumab, Interféro Bia, la perfusion de plasma convalescent ou la dexaméthasone dans le traitement des enfants atteints d’une infection modérée.

