Le mini-jeu caché de Google Play commence à être disponible: vous pouvez donc jouer

Google Play cache un nouveau « easter-egg » sous la forme d’un mini-jeu sans avoir besoin d’une connexion Internet.

De la même manière que Chrome a le mini-jeu des dinosaures, la boutique d’applications Google Play Store inclut désormais aussi le vôtre jeu caché.

Nous avions déjà évoqué l’arrivée possible d’un mini-jeu sur le Play Store ces derniers mois, mais ce n’est que jusqu’à présent que cet ajout a commencé à être disponible pour un plus grand nombre de personnes.

C’est, comme nous le savions déjà, un mini-jeu qui apparaîtra dans le magasin lorsque l’appareil n’a pas de connexion Internet, qui consiste à diriger une montgolfière dans le but de remonter le plus possible en collectant les points éparpillés dans le ciel, et en évitant de heurter les obstacles.

Comment jouer au mini-jeu caché depuis le Google Play Store

Comme ils comptent dans AndroidPolice, un plus grand nombre de personnes ont commencé à signaler l’arrivée de cette fonction sur leur mobile, ce qui apparaît en essayant d’accéder à Google Play sans connexion Internet établie. Cependant, le déploiement ne semble pas encore terminé et certains utilisateurs ne peuvent toujours pas accéder au jeu pour le moment.

Ce jeu sera affiché en bas de l’écran, à côté d’un bouton «Jouer». Le jeu en question s’appelle « Hot Air Balloon ».

En appuyant sur ce bouton, il sera possible de commencer à jouer. La mécanique est simple: il suffit déplacez votre doigt d’un côté ou de l’autre pour déplacer le ballon, collecter toutes les bulles possibles en cours de route et éviter les obstacles. L’objectif sera d’obtenir le plus de points possible.

Google nous a déjà habitués à inclure mini-jeux de ce type dans certains de ses services. Il n’y a pas longtemps, nous avons parlé de la façon d’accéder au mini-jeu caché dans le moteur de recherche, un clone de Flappy Bird qui apparaît lorsque nous essayons vérifier la météo sans avoir de connexion Internet.

