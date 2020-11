Le mini-album longtemps attendu de Raye, «  Euphoric Sad Songs  », prouve qu’il valait la peine d’attendre

Raye – de son vrai nom Rachel Keen – a sorti son mini-album tant attendu, Chansons tristes euphoriques le 20 novembre. Le chanteur britannique sort régulièrement de la musique depuis quatre ans et a écrit des tubes pour Beyonce, Charli XCX, Ellie Goulding et John Legend, pour n’en nommer que quelques-uns.

Comme toujours, les critiques de musique et les fans ont partagé leur opinion sur le projet en ligne et il semble que la sortie en valait la peine.

Le gardien a attribué au record une note de trois étoiles sur cinq et a déclaré: «une chose Chansons tristes euphoriques a vraiment pour but c’est la clarté: juxtaposant des rythmes favorables au dancefloor et des mélodies dynamiques avec des histoires de dévastation romantique, c’est un disque qui fait exactement ce qu’il dit sur l’étain.

Basé sur cinq évaluations, Chansons tristes euphoriques a une évaluation de 74 sur 100 sur Album de l’année.

Sur Instagram, Raye a exprimé qu’elle espérait que la sortie aiderait à apporter de la joie aux gens et a demandé aux fans de lui dire quelle était leur chanson préférée.

“Le clou de la semaine! Meilleur auteur-compositeur-interprète faisant son truc », a écrit un utilisateur.

«Tout habillé est mon préféré absolu, pleurer dessus maintenant et déjà pleuré hier soir en zoom. JE L’ADORE », a déclaré une autre personne.

«J’adore j’aime j’aime chaque seconde !!!! Tellement heureux que tu l’aies laissé tomber! fit remarquer un troisième fan.

«Je viens juste de répéter ça, puis-je les avoir tous comme favoris? Ils sont tous trop beaux », a commenté un quatrième admirateur, ajoutant l’emoji de flamme.

Le mini-album se compose de neuf titres. Comme indiqué précédemment par L’45secondes.fr, « Love Me Again » est sorti en tant que première chanson de Chansons d’amour Euphoria à l’été 2019 et a contribué à donner le ton émotionnel au projet. Les autres singles inclus sont «Please Don’t Touch», «Natalie Don’t», «Love of Your Life» et le Top 10 smash «Secrets» avec DJ Regard.

Sur le classement iTunes britannique, le projet est entré dans le Top 100 du classement des albums tous genres et occupe actuellement la 29e place du classement Pop.

À 23 ans, Raye s’est imposée comme l’une des stars les plus établies et les plus crédibles du Royaume-Uni. Au début de l’année, L’45secondes.fr l’a documentée en expliquant qu’elle écrit chaque jour et a créé des milliers de chansons.

Le hitmaker «You Don’t Know Me» a écrit «Bigger» de Beyonce, qui figurait sur l’icône Le roi lion: le cadeau album. La lauréate d’un Grammy Award a été tellement impressionnée par la capacité d’écriture de Raye qu’elle a également eu la chance de travailler sur son prochain album, qui n’a pas encore été annoncé.