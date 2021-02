Le mineur de charbon Cerrejon a conclu un accord avec la communauté autochtone sur l’environnement et la santé

La mine de charbon colombienne Cerrejon a déclaré vendredi qu’elle avait signé un accord avec une communauté autochtone Wayuu pour se conformer aux exigences environnementales et sanitaires ordonnées par le tribunal. La communauté provinciale de La Guajira a longtemps discuté avec l’entreprise, qui appartient conjointement à BHP Group, Anglo American Plc et Glencore Plc, au sujet de la pollution, de la poussière, du bruit, de l’utilisation de l’eau et des problèmes de santé.

La Cour constitutionnelle colombienne a précédemment ordonné à Cerrejon de se conformer aux exigences visant à protéger la santé et l’environnement, tandis qu’un rapporteur spécial des Nations Unies a appelé l’année dernière le gouvernement à suspendre certaines des opérations de la mine en raison de ces préoccupations. L’accord, qui, selon la société, a été signé par Cerrejon et le chef de Provincial, comprend la construction d’un centre de santé communautaire et un programme de réhabilitation environnementale, qui comprendra la plantation de 250 000 arbres.

La société mettra en œuvre un programme ordonné par le tribunal pour nettoyer les installations communautaires et les zones voisines au cours des cinq prochaines années et fournira également un soutien technique pour mesurer la qualité de l’air, selon le communiqué partagé par Cerrejon. « La mise au point de cet accord est le résultat d’un consensus des membres de la réserve, avec la participation des autorités traditionnelles, du chef de la communauté, des dirigeants et d’une assemblée communautaire au complet », indique le communiqué.

La communauté provinciale ne reconnaîtrait aucune déclaration qui ne proviendrait pas de ses autorités, a ajouté le communiqué. Les avocats représentant les membres de la communauté qui ont demandé l’intervention du Rapporteur spécial l’année dernière et qui ont rejeté un accord initial avec Cerrejon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

La société a été battue l’année dernière par une grève record de 91 jours et une activité réduite alors qu’elle mettait en place des mesures de contrôle des coronavirus. Le mineur a produit 12,4 millions de tonnes de charbon en 2020, en baisse de près de 52% par rapport à 2019, et ses exportations sont tombées à leur plus bas niveau au cours des 18 dernières années.

