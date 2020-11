Le Millennium Falcon de Lego de ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ est à 20% de réduction ce vendredi noir

Les fans de “Star Wars” ne voudront pas manquer la grande offre d’Amazon sur Millennium Falcon de Lego. Le vaisseau qui est apparu à la fois dans le tout premier Star Wars en 1977 et dans le dernier film de la franchise The Rise of Skywalker (2019), peut être le vôtre pour seulement 127,99 €.

À 20% de réduction, ce prix est presque 40 € moins cher que vous trouverez cette dernière version du Millennium Falcon de Lego ailleurs. Mais soyez prévenu: Ce prix est uniquement pour l’emballage sans frustration d’Amazon. Cela signifie qu’il peut ne pas être dans l’emballage d’origine Lego, donc si vous cherchez à collecter également des boîtes, gardez cela à l’esprit.

Le vaisseau cargo emblématique Corellian présente des détails importants Les fans de Star Wars se souviendront des films, tels que des tourelles rotatives, des fusils à ressort, un auvent amovible qui s’ouvre pour révéler le cockpit, un compartiment de contrebande caché et une rampe d’abaissement.

La montée du Skywalker Millennium Falcon: 159,99 € 127,99 € sur Amazon

Le Millennium Falcon de Lego de The Rise of Skywalker est en vente sur Amazon pour seulement 127,99 €, près de 40 € de moins que vous le trouverez ailleurs. Voir l’offre

Le vaisseau comprend également sept figurines de vos films Star Wars préférés: Lando Calrissian, Chewbacca, Finn, C-3PO, Boolio, R2-D2 et DO, plus trois armes.

Avec 1351 pièces, le Millennium Falcon est une construction un peu difficile, recommandé pour les neuf ans et plus. Il mesure plus de cinq pouces de haut, 17 pouces de long et 12 pouces de large.

Une fois le navire construit, il s’ouvre facilement pour un accès facile à l’intérieur du navire. Les enfants et les fans peuvent vivre des aventures spatiales sans fin avec Chewbacca ou Lando aux commandes du navire.

Assurez-vous de consulter d’autres offres Black Friday de 45secondes.fr sur Ensembles Lego Star Wars, sur cadeaux pour les enfants, et cadeaux pour les fans de l’espace. Nous avons également des offres sur les télescopes et les jumelles de Orion, Celestron, Instruments Meade, Observateur du ciel et Renarde.