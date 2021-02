Le militant anti-armes David Hogg vise l’allié de Trump Mike Lindell et prévoit de créer une société d’oreillers pour rivaliser avec MyPillow

Que la bataille d’oreillers commence, car deux des militants les plus polarisants de la politique américaine seront bientôt des concurrents commerciaux, le croisé du contrôle des armes à feu David Hogg affrontant l’allié de Donald Trump, Mike Lindell, fondateur de MyPillow.

Hogg a annoncé jeudi que lui et l’entrepreneur en logiciels William LeGate créeraient une nouvelle société d’oreillers dans environ six mois pour concurrencer MyPillow. «William LeGate et moi pouvons et allons gérer une meilleure entreprise et fabriquer un meilleur produit, le tout avec un personnel plus heureux, que Mike the Pillow Guy tout en créant des emplois syndicaux aux États-Unis et en aidant les gens» Hogg a déclaré sur Twitter.

.@williamlegate et je peux et je vais gérer une meilleure entreprise et fabriquer un meilleur produit avec un personnel plus heureux que Mike le type d’oreiller tout en créant des emplois syndicaux basés aux États-Unis et en aidant les gens. Cette bataille d’oreillers ne fait que commencer. – David Hogg (@ davidhogg111) 4 février 2021

Hogg, 20 ans, qui a déclaré qu’il travaillerait dans un rôle consultatif pour la nouvelle entreprise tout en se concentrant sur sa scolarité à l’Université Harvard, a ajouté que l’entreprise tentera d’embaucher des criminels, des vétérans anciennement incarcérés et – s’il réussit à conduire Lindell en faillite – anciens employés de MyPillow.

«Je ne sais pas pour vous les gars, mais j’aime les sociétés d’oreillers qui ne financent pas les insurrections contre le gouvernement américain», a déclaré LeGate, un partisan de la censure âgé de 26 ans qui a travaillé pour interdire aux utilisateurs de médias sociaux de publier du contenu qu’il juge haineux, raciste ou autrement répréhensible.

Lindell a été un fervent partisan de l’ancien président Trump, affirmant à plusieurs reprises que l’élection du 3 novembre lui avait été volée par une fraude électorale massive. Ses comptes Twitter personnels et d’entreprise ont été définitivement fermés pour avoir publié des allégations de fraude électorale et accusé le PDG de la plateforme de médias sociaux, Jack Dorsey, d’être « Lié à » la fraude alléguée.

Les politiciens et militants démocrates ont tenté de qualifier les allégations de fraude électorale de provoquer l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Lindell a également été accusé d’avoir exhorté Trump à déclarer la loi martiale, et des détaillants majeurs tels que Kohl’s et Bed Bath & Beyond ont cessé de proposer les produits MyPillow. Mais Lindell m’a dit dimanche que la société avait reçu une augmentation des commandes des partisans en raison de la réaction politique, nécessitant une frénésie d’embauche pour « Gérer tous les envois. »

Lindell s’est abstenu de renvoyer des insultes à Hogg et LeGate, disant au média Axios qu’il accueillait une nouvelle compétition. « Tant mieux pour eux … rien de mal avec la concurrence qui ne porte pas atteinte au brevet de quelqu’un », il a dit.

Hogg a déclaré que la nouvelle société prouverait que « Les progressistes peuvent fabriquer un meilleur oreiller, gérer une meilleure entreprise et contribuer à rendre le monde meilleur tout en le faisant. » Il ajouta, « Cette bataille d’oreillers ne fait que commencer. »

