Le milieu de gamme 5G de LG avec plus de 200 € de réduction

Le nouveau smartphone de LG est le coup de foudre.

L’un des mobiles avec meilleur design de ce 2020 est ce LG Velvet 5G, et aujourd’hui il peut être le vôtre pour seulement 489 €. Il s’agit d’une gamme milieu de gamme avec toutes les lettres majuscules. Bien que la renommée de LG ne soit pas la meilleure sur le marché des smartphones, ce LG Velvet 5G laissera derrière vous tous vos préjugés.

Le design a son prix, et c’est pourquoi ce LG Velvet 5G a atterri dans la gamme de prix élevée. Cependant, cette semaine du Black Friday est très généreuse. Ce LG Velvet 5G arrive avec un processeur puissant Snapdragon 765G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne et un Batterie de 4300 mAh avec charge rapide à 25W.

En plus de tout cela, nous avons un énorme Panneau de 6,8 pouces avec résolution Full HD + et technologie pOLED Merveilleux. Et si nous parlons des caméras, nous avons un triple arrière de 48, 8 et 5 mégapixels signés par Samsung. Et dans la connectivité, nous avons NFC, prise jack 3,5 mm et technologie 5G.

