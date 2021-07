Le miel congelé est le régal d’été le plus tendance de TikTok – nous l’avons donc essayé

Quand nous pensons au miel, nous pensons au confort par temps froid – un filet sur un bol de flocons d’avoine fumant ou une cuillerée dans une tasse de thé chaud. Le miel a-t-il sa place par temps chaud ? Selon TikTok, oui – sous forme « gelée ».

C’est une tendance qui devient virale cet été pour sa douceur glaciale : les vidéos sous le hashtag #FrozenHoney ont plus de 220 millions de vues collectives.

Davey RZ, l’un des premiers TikTokers à publier sur la friandise, a déclaré qu’il avait été frappé par l’idée de congeler du miel dans une bouteille et de le manger comme un popsicle lorsqu’il est tombé sur une vidéo de quelqu’un mangeant une substance congelée ressemblant à de la gelée. une bouteille.

« J’ai essayé de chercher cette recette et ces ingrédients, mais je n’ai jamais pu les trouver nulle part », m’a-t-il dit. « Il n’y avait aucune vidéo YouTube sur la recette et rien ne s’affichait lorsque je la cherchais sur Google. »

Le reste… est une douce histoire.

« Je garde mon miel au réfrigérateur », a-t-il déclaré. « Alors, quand j’ai essayé de le presser pour essayer de faire la gelée, j’ai remarqué que cela avait le même effet que j’ai vu sur YouTube. J’ai jeté la bouteille de miel dans le congélateur et boum, j’ai découvert le secret pour faire de la gelée de miel congelée. »

Et cette « gelée de miel congelée » a explosé sur TikTok. Dans toute l’application, il existe des vidéos de différentes variations sur la tendance, des versions vibrantes teintes avec du colorant alimentaire aux friandises sucrées faites en remplaçant le miel par du sirop de maïs et en ajoutant des arômes comme un mélange de boisson en poudre.

Voulant être fidèle aux méthodes de Davey RZ, j’ai essayé la tendance du miel « congelé » à la maison, en ajoutant du miel directement de ma bouteille compressible d’ours à une petite bouteille d’eau en plastique et en le jetant au congélateur pendant quelques heures.

Quand il était temps de presser le miel de la bouteille, j’ai été surpris de voir à quel point il était difficile de faire remonter la substance froide et collante.

Ma tentative de miel « congelé », fraîchement sorti de mon congélateur. Terri Peters

« Vous devez le frapper sur le comptoir pour le desserrer », a déclaré ma fille interpolée, qui étudie apparemment la tendance sur TikTok depuis des semaines.

Elle avait raison : une fois que j’ai donné quelques coups à la bouteille sur mon comptoir, c’était beaucoup plus facile à presser.

Je dois admettre qu’une fois que j’ai mordu dans le miel congelé, je… n’ai pas compris ? C’était du miel froid, et pas complètement congelé, juste plus épais et plus frais.

Mon tweed, cependant, était amoureux.

« C’est un popsicle au miel », a-t-elle dit, avant de se précipiter dans sa chambre pour finir de le manger.

J’ai volontiers cédé le contrôle du miel non congelé à mon enfant. Ce n’est certainement pas une tendance dans laquelle je suis. Mais tu le fais, TikTok.

Davey RZ a dit qu’il aimait le miel congelé pour plusieurs raisons.

« J’aime sa couleur dorée transparente », a-t-il déclaré. « Et ça a un bon goût froid. »