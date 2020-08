Le Microsoft Store révèle le poids du nouveau Call of Duty Black Ops: Cold War

Il y a quelques jours, le nouvel opus de la saga Call of Duty a été officiellement révélé et même si littéralement, ce n’était une surprise pour personne, la vérité est que la révélation et sa première bande-annonce officielle nous ont choqués.

Nous revenons à la sous-saga Opérations secrètes avec une nouvelle livraison appelée Guerre froide et c’est le même Microsoft Store qui donne le détail sur le poids qu’aura le nouveau titre Activision. Le jeu, selon le magasin, pèsera initialement 100,04 Go De l’espace.

Comme d’habitude avec Call of Duty, vous devrez faire de la place sur votre disque dur

Il convient de préciser qu’il est très possible que le poids final du titre augmente en raison de plusieurs facteurs, par exemple, un plus que probable patch du premier jour ou même, sachant qu’une version améliorée pour Xbox Series X est confirmée, on peut deviner que ce sera encore plus lourd.

Ce qui est incontestable, c’est que Cold War nécessitera de l’espace sur votre disque dur, donc si vous êtes enthousiasmé par ce nouveau titre et que vous n’avez pas beaucoup d’espace, nous vous recommandons de penser à acquérir un disque externe ou à créer de l’espace dans le disque dur de la console. Black Ops: Cold War a une première prévue pour 13 novembre. Nous vous recommandons de garder un œil sur Generation Xbox pour plus de nouvelles.