Le micrologiciel PS4 9.00 entre en phase bêta, vous permettra de voir les trophées PS5

Sony s’organise avec tous ses logiciels système, n’est-ce pas ? Pour PlayStation 5, la société dispose actuellement d’une énorme mise à jour en version bêta qui apportera un grand nombre de modifications et d’améliorations. Cependant, la PS4 n’est pas en reste – la version 9.00 du firmware est désormais en version bêta publique pour les participants, et possède elle-même un ou deux ajouts intéressants.

Dans un e-mail aux bêta-testeurs, Sony a confirmé certaines des principales fonctionnalités du logiciel système PS4 9.00. Le point principal cette fois-ci concerne les Trophées. Actuellement, vous ne pouvez pas afficher les trophées que vous avez gagnés dans les jeux PS5 lorsque vous êtes connecté sur PS4. Avec cette mise à jour, vous pouvez visualisez vos bibelots PS5 sur PS4, ce qui rend les choses un peu plus cohérentes sur toutes les consoles. Soigné!

De plus, le firmware 9.00 introduira quelques autres choses remarquables. Si vous possédez un groupe de messages, vous pourrez le supprimer (pour vous-même et pour tous les membres du groupe). Lorsque vous bloquez quelqu’un, vous pouvez également choisir de quitter automatiquement le groupe de messages contenant uniquement vous et la personne que vous souhaitez bloquer. Enfin, si un compte enfant souhaite l’autorisation de jouer à un certain jeu, le compte parent sera notifié sur la PS4 et via l’application PlayStation.

Toutes ces choses nous semblent être des améliorations sensibles. On ne sait pas quand le firmware 9.00 sortira pour tous les utilisateurs de PS4, mais nous vous informerons bien sûr dès que cela se produira. Êtes-vous heureux de pouvoir bientôt voir les trophées PS5 sur PS4 ? Admirez votre armoire Trophy dans la section commentaires ci-dessous.