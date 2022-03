Le micro de John Cleese enlevé après que l’acteur ait fait une blague controversée sur l’esclavage

Le comédien John Cleese s’est fait retirer son microphone après avoir fait des commentaires controversés sur l’esclavage lors d’un panel à SXSW ce week-end, où le public ne savait pas « comment prendre » certaines de ses blagues.

La star de la comédie vétéran britannique – qui a déjà parlé de la culture d’annulation et du politiquement correct – a été rejointe par les comédiens Jim Gaffigan, Dulcé Sloan et Ricky Velez pour un panel de comédie de 90 minutes vendredi 11 mars intitulé « John Cleese en conversation ». ‘.

Selon The Hollywood Reporter, l’événement a commencé avec Sloan faisant une blague sur la colonisation, à laquelle Cleese a plaisanté sur le fait que les gens « oublient que l’Empire britannique était l’unité politique de base de l’organisation pendant 6 000 ans », ajoutant : « Les Britanniques n’ont pas commencé [colonising].”

Sloan a alors dit: « Nous savons, mais vous l’avez fait tellement bien!

« C’est la raison pour laquelle je suis ici ! Je ne suis pas censé être ici !

Dulcé Sloan. Crédit : Alamy

Alors que la remarque de Sloan a suscité des « rires », Cleese a déclaré: « Nous vous avons également donné un passage gratuit.

Alors que THR a déclaré que cette ligne avait été accueillie par des « gémissements choqués de la foule », le point de vente a affirmé que tout le monde était toujours « apparemment à bord ».

Cleese a poursuivi: «L’histoire est une histoire de crime. C’est une histoire de gens plus forts qui battent des gens plus faibles, et ça a toujours été ça. C’est profondément, profondément désagréable. Mais prétendre qu’un lot était pire qu’un autre – vous savez que les Britanniques ont été esclaves deux fois, n’est-ce pas ? »

Sloan a répondu: « Les Néerlandais sont le problème. »

Le comique – qui est aussi un Spectacle quotidien correspondant – a apparemment tenté de «pivoter» sur un autre sujet, et l’a fait avec succès pendant un court moment.

Mais il ne fallut pas longtemps avant que Cleese ramène les choses dans des eaux controversées, en disant: « [People] être compétitif sur cette affaire d’être opprimé.

« Nous avons été opprimés, les Anglais, par les Romains pendant 400 [years]de 0 à 400 environ.

Dan Pasterneck, le modérateur du panel, a déclaré que Cleese « revenait vraiment en arrière », avant que Velez n’ajoute: « Cela devient tellement inconfortable.

« [Is this the new] Spécial Dave Chappelle ?

Sloan a déclaré qu’il ne voulait pas d’un « concours de lutte », à quel point Cleese a de nouveau répété: « Je veux des réparations de l’Italie. »

Crédit : Alamy

Il a poursuivi : « Et puis les Normands sont arrivés en 1066… ​​C’étaient des gens horribles de France et ils nous ont colonisés pendant 30 ans et nous avons besoin de réparations là-bas aussi, j’en ai peur. »

Pasterneck a déclaré au public : « C’est pourquoi vos téléphones sont enfermés. »

Il a également fait un commentaire sur le fait de « jouer la carte des juifs », ce qui a donné à Cleese une transition vers une blague « Savez-vous pourquoi les Juifs… ».

À ce stade du panel, Sloan s’est levé et a enlevé le microphone de Cleese, Pasterneck disant qu’il avait maintenant «sauvé le colonisateur».

« J’ai sauvé un comique dont je respecte la carrière », a répondu Sloan.

THR a déclaré qu’il y avait eu des rires et des applaudissements de la part de certains spectateurs, bien que d’autres n’aient pas réagi de la même manière car il était « difficile de savoir exactement comment le prendre ».

Le microphone de Cleese a finalement été rendu, ce qui lui a permis de faire quelques dernières remarques sur le réchauffement climatique.

Il a dit : « Le truc, c’est que je vais bientôt mourir. C’est pourquoi je suis en faveur du réchauffement climatique – je ne veux plus jamais avoir froid.

Pasterneck a ensuite plaisanté: « Où tu vas, tu ne seras pas! »

Après l’événement, Pasterneck a également tweeté une photo de l’événement, posant aux côtés des panélistes – qui, selon lui, n’étaient pas divisés par « génération, origine géographique, identité ou idéologie ».

Il a écrit: « J’ai eu l’honneur de modérer ce panel à @sxsw vendredi dernier. Le groupe n’était pas divisé par génération, origine géographique, identité ou idéologie. Ces grands artistes étaient liés par la comédie, unis dans l’admiration et l’affection mutuelles. @JohnCleese @JimGaffigan @dulcesloan #rickyvelez. »