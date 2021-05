Le Mi TV Q1 s’est vendu dès sa mise en vente. Maintenant, nous savons quand il sera de nouveau en stock

ASM Ensemble meuble TV mural Mini - 200 cm - noir et blanc ASM 23 WZ MI

Fiche technique : Contenu du pack : Livré démonté avec notice de montage 2 x Vitrine 1 x Banc TV 1 x Support TV 2 x Panneau mural Avantages produit : Avec cet ensemble vous disposerez d'un salon parfaitement disposé, où chaque élément trouve sa place Les meubles s'accordent entre eux et leurs couleurs font de même Le style sobre et élégant s'adaptera à tout type de salon Caractéristiques techniques : Couleur de la structure : blanc mat Couleur de la façade : blanc brillant, noir brillant et verre noir Structure : Panneaux de particules stratifiés Façades : Panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) Arrière : Panneaux de fibres de bois Les vitrines ont un système d'éclairage LED bleue Fabrication européenne Dimensions et poids : Poids : 95 kg Vitrine : L. 40 x P. 29 x H. 120 cm Banc TV : L. 100 x P. 45 x H. 35 cm Support TV : L. 100 x P. 36 x H. 18 cm Panneau mural : L. 100 x P. 20 x H. 20 cm Dimension totale : L. 200 x P. 45 x H. 190 cm Conseils d'utilisation : Ne pas utiliser de produit abrasif et solvant Entretien facile à l'aide d'un chiffon humide Informations de livraison : Nombre de colis : 4 En raison du poids et des dimensions de cet article, il vous sera livré par un transporteur spécialisé à l'adresse de votre choix (France Continentale) Une fois votre colis pris en charge, vous recevrez un email et un SMS du transporteur vous permettant de choisir une date pour la réception de votre commande La livraison du produit est effectuée après prise de rendez-vous en pas de porte Nous vous invitons à ouvrir votre colis en présence du livreur Si le produit est endommagé, nous vous conseillons : De refuser la livraison et d’émettre obligatoirement des réserves claires, précises et motivées sur le bon de livraison D’informer notre Service Clients Si vous souhaitez nous retourner votre produit, nous vous invitons à formuler votre demande via la rubrique « Contactez Nous / Retour et remboursement »