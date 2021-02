Le Mexique autorise l’utilisation d’urgence du Spoutnik V après que les données du Lancet montrent que le vaccin russe contre le coronavirus est efficace à 91%

Les régulateurs mexicains ont approuvé le vaccin Sputnik V Covid-19 pour une utilisation d’urgence, a déclaré le tsar des coronavirus du pays, quelques heures après que le prestigieux journal britannique Lancet ait publié des données montrant que le médicament russe est efficace à 91%.

Le secrétaire adjoint à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, a déclaré mardi aux journalistes que le vaccin avait été autorisé pour l’importation et l’utilisation en urgence, après avoir laissé entendre la semaine dernière que l’approbation serait donnée dans quelques jours.

«Le COFEPRIS vient d’accorder un permis pour l’utilisation d’urgence du vaccin Spoutnik V, développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie de Gamaleya,» Lopez-Gatell a déclaré lors d’une conférence de presse, faisant référence au régulateur fédéral mexicain de la santé.

Ainsi, il devient possible d’importer le médicament et de l’utiliser.

L’autorisation est venue peu de temps après que la revue médicale Lancet a publié les résultats des essais cliniques de phase III, avec des données de près de 20 000 volontaires montrant que Sputnik V est efficace à 91,6% contre le virus. Pour les participants à l’essai âgés de plus de 60 ans – une population plus vulnérable – la vaccination a montré une efficacité de 91,8%, alors qu’elle s’est avérée efficace à 100% pour prévenir les cas graves de la maladie.

Mexico a récemment signé un accord avec Moscou pour obtenir quelque 7,4 millions de doses de Spoutnik V entre février et avril, avec une autre livraison prévue pour mai. Le vaccin, le premier à être déployé dans la bataille mondiale contre Covid-19, est sur le point de devenir l’inoculation la plus utilisée au Mexique au cours de cette période, d’autant plus que Pfizer a temporairement interrompu les livraisons de son propre vaccin le mois dernier, invoquant des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans les usines européennes. . Il sera distribué aux côtés du vaccin chinois CanSino Biologics, ainsi que de celui de la société anglo-suédoise AstraZeneca.

L’annonce de mardi intervient également un peu plus d’une semaine après que le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador ait lui-même été testé positif pour le coronavirus, bien que les responsables de la santé aient noté au cours du week-end que ses symptômes persistent « Bénin. » Il est maintenant à mi-chemin de sa quarantaine, après quoi il retournera à son horaire public régulier.

Tout au long de la pandémie, le Mexique a recensé plus de 1,8 million d’infections à coronavirus et un peu moins de 160000 décès, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins.

