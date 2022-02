Le Mexicain parvient à remporter le record Guinness pour avoir vu le film « Spider-Man: No Way Home » 209 fois

La dernière cassette du super-héros arachnide, « Spider-Man : Pas de retour à la maison »a provoqué toutes sortes d’émotions chez les fans, car il a déclenché une vague de folie en ayant l’incertitude si nous verrions dans cette bande les trois spidermans réunis, joués par Tom HollandAndrew Garfield Oui Tobey Maguire. Plus d’un mois après sa sortie, le film est toujours disponible en salles, car à ce stade, nombreux sont ceux qui viennent encore voir la rencontre mythique du multivers qui a fait vibrer tous les fans de Spider-Man.

Comptant une base de fans plus importante que tout autre personnage de Marvel, les fans de Spider-Man font toutes sortes de choses folles pour montrer leur amour pour le personnage. Tel est le cas du Mexicain Augustin Alanisqui a gagné un record du monde Guinness pour avoir regardé »No Way Home » un total de 205 fois, tel que publié sur ses réseaux sociaux personnels. Alanis a partagé son parcours dans chacune des fonctions qu’elle a appréciées au cinéma, se rendant de jour comme de nuit pour voir ce film qui dure près de 3 heures.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tom Holland révèle pourquoi cela lui a coûté si cher de jouer Nathan Drake dans le film »Uncharted ».

En plus d’être un passionné de Peter Parker, le Mexicain qui se fait appeler l’Avenger Tiger, il adore aussi le MCU en général, puisque ce n’est pas le premier record que le jeune homme bat pour avoir vu une production de Studios Marvel. En 2019, Agustin Alanis a également remporté le record Guinness pour avoir regardé » Avengers : Fin de partie », dans une salle de cinéma à 191 reprises. Son objectif initial était de regarder la cassette 200 fois, mais il n’y est pas parvenu. cependant, avec »Spider-Man: No Way Home », il a atteint son objectif et a battu le record.

Cette réalisation l’a amené à rencontrer une partie du casting de The Avengers, car sur une image, on peut voir qu’il porte l’uniforme de l’équipe de football des Tigres avec les acteurs. Chris Evans, Jeremy Renner, Zoe Saldana, Josh James Brolin Oui Don Cheadle.

» No Way Home » est devenu l’un des films Spider-Man les plus importants du MCU, et même l’un des plus importants du genre super-héros. Ce succès massif qui est arrivé la veille de Noël 2021 a ramené de nombreux grands acteurs qui avaient joué leurs rôles de héros et de méchants dans les précédentes franchises de Spider-Man.

En plus des trois Spideys, le film a également réuni de nombreux méchants des sagas du passé, pour affronter les courageux protagonistes. Parmi eux se trouvent Willem Dafoe comme le gobelin vert, Alfred Molina comme lui Docteur Otto Octavius, Jamie Foxx comme Electro, Rhys IfanC’est comme Le Lézard et Église Thomas Haden comme Sandman.