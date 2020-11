Le meurtrier accusé de Pop Smoke sort de prison

Cinq personnes, trois adultes et deux mineurs, ont été arrêtées en lien avec le meurtre du rappeur de Brooklyn.

En février, Pop a été abattu par quatre hommes armés masqués qui ont fait irruption dans la maison qu’il louait à Hollywood.

Un de ses meurtriers accusés vient de sortir de prison.

Lors de sa session Live, il a fait un peu de nettoyage en écoutant No Cap et Rod Wave. Il a répondu aux commentaires, dont certains étaient du type « F Pop Smoke » et a déclaré qu’il y avait des gens qu’il était prêt à combattre.

L’album posthume de Pop Smoke Visez les étoiles, visez la lune a été un énorme succès.