Le métro de New York a un ennemi mortel: les AirPods d’Apple

Vous souvenez-vous de cette fille qui a décidé de mettre sa vie en danger pour sauver des AirPods qui avaient été largués sur les voies du métro de New York? Eh bien, elle n’est pas seule. Apparemment, les écouteurs sans fil d’Apple ne sont pas les appareils les plus vendus dans le monde, sinon aussi les plus perdus. Y aura-t-il quelque chose à voir avec ça?

Et c’est que même si cela semble surprenant, les AirPods d’Apple sont un méchant classique du métro de New York, où chaque jour des dizaines d’écouteurs avec le logo de la pomme mordue envahissent les voies du métro. Un fait qui pousse certains passagers à essayer de descendre sur les rails pour récupérer leurs chers compagnons.

Bien sûr, ce n’est pas quelque chose de commun mais c’est un fait qui peut potentiellement déclencher situations à risques dans le métro, donc les autorités en ont assez.

Plusieurs retards dans le métro de New York dus aux Airpods

Comme le rapporte le Wall Street Journal, plusieurs dizaines d’AirPod tombent chaque jour sur les voies du métro, obligeant les travailleurs à arrêter le mouvement des trains pour les récupérer quand ne pas être en alerte pour éviter les interventions héroïques des New-Yorkais avec un complexe Spider-Man.

Selon les déclarations de certains travailleurs, il y a eu des jours qui ont eu jusqu’à près de 20 demandes de sauvetage d’objets tombés sur les voies, beaucoup d’entre eux étant des AirPods. La gravité de l’affaire est telle qu’elle envisage d’enregistrer une publicité destinée exclusivement aux utilisateurs de ces appareils Apple. Pouvez-vous l’imaginer?

Chers utilisateurs du métro de New York. Prochain arrêt Queens Street, n’oubliez pas vos affaires avant de partir et PRENEZ VOS AIRPODS. Merci.

La morale de tout cela: soyez prudent avec les AirPods et tout autre casque sans fil, ne les déposez pas, surtout dans des endroits comme le métro de votre ville. Quoi qu’il en soit, vous pouvez toujours utiliser des écouteurs filaires, les anciens.

