Le métier de technicien de câbles sous-marins, raconté par quelqu’un qui y est depuis 25 ans: “Mon pire ennemi, ce sont les tremblements de terre”

Il n’a jamais pensé qu’il finirait par se consacrer aux câbles sous-marins, mais quand



Diego Canete



Il a vu une offre d’emploi de Telxius, une filiale de Telefónica, publiée dans un journal au milieu des années 1990, et a décidé de tenter sa chance. Il venait d’obtenir son diplôme d’ingénieur en télécommunications. Il a obtenu le poste, et vingt-cinq ans plus tard, il continue de se consacrer à eux.

“Bien que cela puisse ne pas sembler le cas, la partie la plus complexe d’un projet d’installation d’un câble sous-marin est l’ensemble de la composante administrative et bureaucratique. La composante technique présente de nombreux défis, mais c’est celle qui pose le moins de problèmes”, explique Diego, l’air nerveux, lion de mer, bien qu’il souligne que son rôle principal est dans le projet de développement et de déploiement du câble sous-marin, non entouré de bobines dans les eaux internationales, où à la fin le temps de passer est moindre.

24 mois et un million de licences



À partir du moment où une entreprise décide de déployer ce câble sous-marin jusqu’à ce que ledit câble soit installé et fonctionnel, il s’écoule généralement environ deux ans. Atteindre cet objectif en un an et demi est un miracle. Prendre trois ou quatre ans signifie que quelque chose ne va pas. ”



Il n’y a pas d’argent pour accélérer ce terme



. Il est nécessaire de choisir les fournisseurs, le maître d’œuvre, qui est responsable de la fabrication du câble et de sa libération entre son origine et sa destination; sous-traitants, acheter un terrain, construire un bâtiment à proximité de la zone où les câbles se relient aux plages, construire des pipelines … Et répéter ce processus dans sept ou huit pays, tous dans lesquels ce câble a un amarrage sur la côte ” .





Diego Canete. Image fournie.



La tâche de faire tout le voyage en lâchant le câble sur le fond marin n’est pas aussi simple que cette phrase le reflète: il y a une étude préalable du chemin exact que parcourra le câble, plus que tout pour éviter les failles et les zones rocheuses ou montagneuses, car le La surface océanique n’est pas plane, mais irrégulière et peu propice à la réception d’un tel câble.



Dans cette étude précédente, les zones les plus plates possibles et les sols sableux sont recherchés plutôt que rocheux.



.

Le déroulement du câble, si possible, se fait en tirant, dans d’énormes bateaux qui sont essentiellement trois bobines de vingt mètres de diamètre sur lesquelles le bateau a été construit. “2 000 à 3 000 kilomètres de câble entrent dans chaque bobine, occupant toute la largeur et la profondeur du navire. Celui qui va de Virginie à Sopelana a passé trois mois à traverser l’océan et à relâcher le câble, d’un seul coup.”

La surface de l’océan n’est pas plane, donc une partie du travail avant de dérouler le câble est une étude de sa trajectoire pour choisir des zones sableuses sans dépressions

Diego agit en tant que chef d’orchestre pour coordonner toutes les parties et remarque que la chose la plus complexe est la bureaucratie, en particulier la bureaucratie locale. Les municipalités qui ne délivrent pas les permis nécessaires pour les amarres, ou les délivrent hors délai, ou la durée est insuffisante … “Il y a mille problèmes, je veille à ce que ces problèmes qui se posent ne font pas dérailler le projet, pas à temps Ni en coûts. Parfois, les problèmes peuvent être résolus facilement, mais si quelque chose qui allait coûter «un» coûte soudainement «dix» … C’est un problème. Et c’est là que le travail de pré-déploiement intervient beaucoup. ”

Dans ce travail précédent entre



la capacité de prendre de bonnes décisions



qui soutiennent le projet, ne le compromettent pas. Ne choisissez pas le mauvais point d’attache. Ne vous méprenez pas en choisissant le terrain sur lequel sera construite la station reliée à la mer. «Lors de cette phase initiale du projet, je passe mon temps à me déplacer sur chaque site où arrivera le câble, à voir le site de la gare, en contact avec les autorités municipales. L’important est de m’assurer que tout fonctionne, que rien ne retarde le projet» .

Des milliers de kilomètres de câble







Cable Brusa, qui relie la Virginie à Rio de Janeiro. Image reproduite avec l’aimable autorisation de Telxius.



Le premier projet de déploiement d’un nouveau câble sur lequel Diego a dû travailler était SAM-1 (South America One), dont la construction a pris fin en 2000. Ses 25 000 kilomètres traversent dix-sept stations d’amarrage, avec ses extrémités en Argentine et en Boca Ratón, dans l’état de Floride (USA). Son âge laisse sa capacité à 20 Tbps, nettement inférieure à celle des câbles modernes, qui la multiplient par huit à dix.

L’une de ces stations d’amarrage se trouvait à Valparaíso (Chili). Lorsqu’ils allaient procéder au défrichage du terrain avant la construction, un groupe d’écologistes a organisé un sit-in pour exiger qu’un arbre ancien qui était là ne soit pas abattu, comme prévu. «Jusqu’à ce que nous ayons juré et parjuré que nous ne le couperions pas, que nous changerions le plan de construction, ils ne sont pas partis. Et nous l’avons fait, nous avons construit le bâtiment autour de l’arbre, sans le couper. C’était il y a plus de vingt ans, et il est toujours là. l’arbre », se souvient Diego.

Valparaíso est proche du centre géographique de ce très long pays qu’est le Chili. Beaucoup plus au nord, les techniciens ont rencontré une autre surprise inattendue. “Il y avait un navire abandonné qui, un jour, semblait commencer à couler, avec une telle malchance qu’il est tombé là où le câble est allé. Finalement, il n’a pas coulé, mais c’était déjà un bon casse-tête, et la raison pour laquelle il a été abandonné. c’était un peu nuageux. ”

Ce déploiement était le premier. Le dernier qu’il a réalisé a eu lieu en 2017, lorsque le projet MAREA a été inauguré, réalisé par Telxius avec Microsoft et Facebook, dans le but de promouvoir les services cloud Azure, Office 365, Skype, Xbox Live et Bing by de Microsoft, et la capacité de connexion générale de Facebook et de ses plateformes grâce à sa faible latence. Le câble de 6 607 kilomètres couvrait les 6 000 qui séparent



Plage de Sopelana, à Bilbao, et Virginie, aux États-Unis



. Comme pour les chaussures neuves, il doit y avoir du mou.





Opérateurs à l’amarrage du câble Marea sur la plage de Sopelana. Image: Telxius.







Serre-câble à Sopelana lors de son installation en 2017. Image: Telefónica.



«Toutes les deux semaines, j’allais en Virginie pour voir comment tout se passait. C’était un projet de trois entreprises, mais celles qui travaillaient le plus, c’était nous», dit-il en riant. «Nous avons mis le projet sur le dos et cela s’est très bien passé. Nous l’avons même terminé un peu avant deux ans, environ 22 ou 23 mois, cela nous a pris. Aujourd’hui, Marea a une capacité de 200 Tbps, étant le premier câble sous-marin. Le second, Brusa (celui qui relie la Virginie à Rio de Janeiro), atteint jusqu’à 160 Tbps sur ses 11 000 kilomètres.

Artisanat dans les profondeurs



Un câble sous-marin a essentiellement trois grands ennemis:

Tremblements de terre

Ancres

Et filets de pêche au chalut profond

«99% des pannes dans un câble sous-marin sont dues à l’un de ces trois facteurs», explique Diego. Lorsqu’un de ces pannes se produit, il est réparé. S’il se produit près de la côte, ce sont peut-être les plongeurs eux-mêmes qui descendent vers le fond pour le faire, car également à faible profondeur, le câble est généralement enterré.

S’il se produit au milieu de l’océan, le câble peut avoir une profondeur de 5, 7, 10 kilomètres. Trop de choses pour y aller. Dans de tels cas, le fragment endommagé est découpé en premier. Ensuite, une sorte d’hameçon géant est utilisé qui est relâché vers le bas. Et comme quelqu’un qui attrape des canards à la foire, ils essaient «d’attraper» ce morceau de câble et de le hisser à la surface.

«C’est un processus très artisanal, même si cela ne semble pas être le cas.



Il faut essayer de raccrocher le câble, ça peut être bien du premier coup, mais parfois il peut arriver que vous preniez quinze essais et que vous ne compreniez pas



. Et puis vous commencez à vous inquiéter ».

La réparation des câbles endommagés est effectuée par une entreprise qui lui est spécifiquement dédiée, avec laquelle les propriétaires des câbles signent un contrat de maintenance annuel. Comme celui qui a une assurance pour la voiture et qui appelle la dépanneuse quand elle est bloquée. Il existe des clauses spécifiques, telles que le rayon de distance maximum que doit parcourir le bateau ou le temps qu’il peut mettre pour tomber en panne, la limite habituelle étant d’une semaine. Bien que s’il y a des intempéries, telles que des tornades, il est entendu que cela prend plus de temps.





Image reproduite avec l’aimable autorisation de Telxius.



Les câbles, en plus de transporter des données, transportent également de l’électricité pour alimenter les amplificateurs de signaux tous les 100 kilomètres. Lorsqu’il y a un défaut, on sait dans quelle section il s’est produit grâce à la panne de courant dudit amplificateur. «Entre les amplificateurs 25 et 26, et beaucoup plus près de 26, c’est là que la connexion a été perdue» peut être l’indice que reçoivent les techniciens.

Une fois la piste reçue, ils s’y rendent dans un bateau pouvant accueillir une cinquantaine de personnes, bien que seulement dix d’un profil technique pour effectuer la réparation des câbles: spécialistes, ingénieurs, épisseurs … Aussi les stratèges qui planifient des alternatives si la première tentative échoue cela fonctionne bien, pour décider où diriger le bateau ou où lancer le crochet lors de la prochaine tentative. Le reste est l’équipage.





Image reproduite avec l’aimable autorisation de Telxius.



La réparation d’un câble sous-marin endommagé peut prendre entre une et deux semaines, à partir du moment où le navire de maintenance quitte sa base jusqu’à ce que le câble soit à nouveau fonctionnel. Au moment où il est réalisé, le câble est un peu plus long qu’avant, car il fonctionne avec une marge de manœuvre.

Le facteur de rupture le plus redouté est le tremblement de terre, car il peut en endommager plusieurs à la fois et compliquer à la fois la réparation et la connectivité de pays entiers.

Parmi les trois facteurs qui font généralement entrer l’eau à l’intérieur du câble, et donc sa défaillance, le plus redouté est un tremblement de terre.



. Une ancre casse un câble et la grande majorité des personnes qui utilisent Internet ne le savent même pas. Mais un tremblement de terre peut en endommager plusieurs à la fois, et cela peut causer des problèmes. Avec deux câbles cassés, tout le pays peut commencer à connaître un trafic lent. Avec trois, certaines zones peuvent être désactivées, en fonction du pays et du nombre d’alternatives dont elle dispose.

En 2006, un tremblement de terre à Taiwan en a cassé six. Et toute la Chine était coupée de l’étranger. Vous ne pouvez pas utiliser la ligne fixe ou Internet pour communiquer avec d’autres pays. Cela signifiait que les sites Web hébergés en dehors du pays asiatique ne fonctionnaient même pas. Bien que nos mains passent du Wi-Fi à la 4G pour vivre la vie sans fil, 99% du trafic mondial continue de passer par des câbles comme ceux-ci. Aucune technologie satellitaire ne se compare en vitesse à ce que propose la fibre optique. «C’est comme comparer un tuyau de 1 millimètre d’épaisseur à 10 mètres de plus, le débit d’eau qu’ils permettent n’a rien à voir avec cela. La vitesse de la lumière est toujours inégalée.