Le méta-film de Nicolas Cage Le poids insupportable des talents massifs arrive en 2022

Lionsgate a annoncé une nouvelle date de sortie pour la comédie d’action étrangement brillante de Nicolas Cage Le poids insupportable des talents massifs, avec le film (qui sera certainement un classique culte instantané) maintenant prévu pour sortir en salles le 22 avril 2022. Le projet devait initialement sortir le 19 mars 2021, mais en raison de retards, les fans de The Cage seront maintenant être forcé d’endurer une attente angoissante.

Le poids insupportable des talents massifs suit Nicolas Cage en tant que…Nicolas Cage dans la comédie d’action du réalisateur Tom Gormican, qui a co-écrit le scénario avec Kevin Etten. Créativement insatisfaite et menacée de ruine financière, la version fictive de Cage doit accepter une offre d’un million de dollars pour assister à l’anniversaire d’un dangereux superfan (Pedro Pascal). Les choses prennent une tournure très inattendue lorsque Cage est recruté par un agent de la CIA (Tiffany Haddish) et contraint d’être à la hauteur de sa propre légende, canalisant ses personnages à l’écran les plus emblématiques et les plus aimés afin de se sauver lui-même et ses proches. Avec une carrière construite pour ce moment précis, l’acteur primé doit assumer le rôle de sa vie : Nicolas Cage.

Franchement Le poids insupportable des talents massifs sonne comme le plus grand spectacle à avoir jamais éclairé le grand écran, et devrait donner à Cage, qui reste à la fois le plus grand et le pire acteur de tous les temps, de nombreuses occasions de se frayer un chemin à travers le paysage de cette manière hypnotiquement maniaque que lui seul peut.

Le poids insupportable des talents massifs devrait être un régal pour les fans de l’acteur, Cage ayant révélé qu’il devra recréer des moments de certains de ses plus grands films, y compris des classiques d’action bien-aimés comme Air conditionné et Face/Désactivé. « C’est une version stylisée de moi, et le fait que je doive même me référer à moi-même à la troisième personne me rend extrêmement mal à l’aise », a déclaré Cage à propos du projet précédemment. « Il y a beaucoup de scènes dans le film où modernes ou contemporains – c’est parti – » Nic Cage « et ensuite le jeune » Nic Cage « entrent en collision et se disputent et se battent. C’est une approche acrobatique du jeu d’acteur. Je vais probablement le faire. Je dois revoir quelques films du passé, car je pense que nous allons devoir reconstituer certaines de ces séquences. C’est comme parcourir une version Cabinet du Dr Caligari de Con Air et Face / Off. «

Le Mandalorien le personnage de la star Pedro Pascal a été décrit comme « pas tout ce qu’il semble être », tandis que Voyage entre filles La star Tiffany Haddish incarnera l’agent gouvernemental excentrique et voyou nommé Vivian, qui oblige Cage à s’infiltrer dans un effort ridicule et ultime pour éliminer l’une des plus grandes organisations criminelles du monde. Neil Patrick Harris est également à bord, avec le Comment j’ai rencontré votre mère star en raison de jouer l’agent de talent de Cage.

Le trésor hollywoodien Nicolas Cage a plusieurs projets intrigants en préparation aux côtés Le poids insupportable des talents massifs, y compris le drame obsédant Cochon, qui voit Cage jouer le rôle d’un butineur de truffes dont le cochon chercheuse de truffes disparaît et qui fera tout pour récupérer son cochon. Cela nous vient de Deadline.

Sujets : Le poids insupportable des talents massifs