Le message tant attendu de Rafael Amaya peu après la première de « The Lord of the Skies 8 »

à l’acteur rafael amaya Il va très bien en ce moment. Après beaucoup de persévérance, il a surmonté leurs dépendances, a trouvé l’amour dans sa nouvelle petite amie et est revenu jouer dans « Le Seigneur des cieux”, qui ce mardi 17 janvier débute sa huitième saison avec lui de retour dans le personnage mythique d’Aurelio Casillas.

Peu de temps après le premier chapitre de la série acclamée Telemundo, l’acteur mexicain a parlé un peu de ce que son retour à la production signifie pour lui, donnant ainsi quelques mots que, sans aucun doute, ses plus grands fans s’attendaient à entendre ou à lire d’ici quelque temps.

Et c’est qu’Amaya n’a pas hésité à exprimer sa joie lorsqu’il a évoqué son retour dans la production qui lui a apporté le plus de notoriété, au point d’être hautement reconnu dans plusieurs pays d’Amérique latine.

LE MESSAGE DE RAFAËL AMAYA

Une semaine après la première de « Le seigneur des cieux 8« , Telemundo a créé le spectacle à Mexico, avec la présence de tous les acteurs, en particulier le protagoniste, Rafael Amaya, qui, comme nous le savons, revient jouer Aurelio Casillas qui reviendra d’entre les morts.

Ainsi, l’acteur a fait plusieurs déclarations aux médias qui étaient présents à l’événement et, à cette occasion, nous voulons mettre en lumière ses sentiments à propos de la réinterprétation d’un personnage qui lui a tant donné ces dernières années.

« Si je devais retourner sur les écrans, ça devait être comme ça, je me sens béni, je n’ai pas de mots pour décrire à quel point c’est beau d’avoir des compagnons aussi talentueux. En ce moment, je suis plein de lumière et c’est la vie que je veux vivre. »a déclaré l’acteur, faisant clairement référence à la façon dont il se sent bien dans cette nouvelle étape de sa vie.

Rafael Amaya dans son personnage d’Aurelio Casillas dans « El señor de los cielos 8 » (Photo : Telemundo)

QUAND EST « LE SEIGNEUR DES CIEUX 8 » PREMIERE?

La huitième saison de la série débutera sa diffusion le mardi 17 janvier sur le signal Telemundoen remplacement de « La reina del sur », avec la Mexicaine Kate del Castillo.

La diffusion, à partir de la date de première, aura lieu du lundi au vendredi à 21h / 8C

BANDE-ANNONCE OFFICIELLE DE « LE SEIGNEUR DES CIEL 8″

Regardez l’avant-première officielle de la saison 8 de « El Señor de los Cielos », diffusée par le réseau Telemundo.