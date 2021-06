Josh O’Connor et Anya Taylor-Joy se sont rencontrées virtuellement dans une nouvelle édition de « Acteurs sur Acteurs « de Variety et ont discuté de leurs carrières respectives. L’interprète de Carlos dans The Crown s’est souvenue du temps avec l’actrice argentine au casting de Emma et révélé le message qu’il a envoyé à son ancien partenaire après avoir vu Lady’s Gambit. Vue!

Les deux artistes ont acquis une notoriété publique pour leurs performances sur les séries Netflix, mais avaient auparavant distribution partagée dans le film basé sur le roman de Jane Austen. Pendant l’événement, Anya a rappelé le soutien qu’il a ressenti de Josh pendant le tournage.

« Un saut dans le vide » d’Yves Klein



« Je me souviens dans Emma, ​​j’ai eu quelques moments où j’ai dit, Josh, je ne pense pas que je puisse faire ça. C’est trop et je ne peux pas. Et tu m’as montré cette photo incroyable de l’homme sautant par la fenêtre et les gens qui étaient sous lui. , le soutenant « , a déclaré l’actrice en référence à l’image iconique d’Yves Klein.







Le message que Josh O’Connor a envoyé à Anya Taylor-Joy après avoir regardé Lady’s Gambit

La bonne relation entre les deux est restée après le film, mais ils ne se sont à nouveau parlé qu’après la première de Gambit de Dama. Là, l’acteur de The Crown a été bluffé par son collègue et lui a envoyé un message. « C’était mon émission de télévision préférée pendant le confinement et je te l’ai dit. Je t’ai envoyé un texto. J’ai vraiment adoré ça, et ce que je trouve incroyable. Tu as l’air si frais et en contrôle. »a déclaré le Britannique de 31 ans.

Taylor-Joy a remercié le compliment et a également souligné le travail de l’artiste. À cet égard, il a demandé si se mettre à la place d’une personne réelle était particulièrement difficile. O’Connor a répondu : « Le prince Charles est compliqué. Je pense que vous devez vous séparer de sa vraie version pour capturer quelque chose d’unique ou de différent. C’est là que réside le sacrifice que vous devez parfois faire ».

L’actrice d’origine de Buenos Aires a également reconnu qu’elle ne manquera pas Beth car elle ne pense pas que « ne disparaîtra jamais ». A son tour, il a indiqué qu’il avait pris les derniers mois pour se reposer, mais qu’en août il reviendra sur le ring pour ne s’arrêter qu’à la mi-2023. Furieux, une préquelle de Mad Max réalisé par George Miller.