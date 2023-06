Le message émotionnel avec lequel Maitreyi Ramakrishnan a dit au revoir à I Never après la saison 4

Netflix

La dernière saison de I Never came to Netflix et son protagoniste Maitreyi Ramakrishnan a publié une lettre pour dire au revoir à son personnage et à la production.



© Lara Solanki/NetflixMaitreyi Ramakrishnan dans Never Me 4.

service de diffusion en continu Netflix Il a plusieurs séries jeunesse qui ont captivé les abonnés, mais l’un des favoris ces derniers temps a été Moi jamais. C’est la comédie dramatique créée par Mindy Kaling et Lang Fisher qui a créé sa quatrième saison et a marqué sa fin. Compte tenu de cela, son protagoniste Maitreyi Ramakrishnan posté une lettre.

« Devi a encore d’importantes leçons de vie à apprendre. C’est la dernière année du lycée. Il est temps de dire au revoir à l’école secondaire et de décider quoi faire de votre avenir. De plus, il y a des romances et des expériences amoureuses. Devi perdra-t-elle sa virginité au profit de Ben ? Et en plus de ça, avec qui Devi finira-t-elle, Paxton ou Ben ? »Il a avancé le synopsis de son dernier opus.

+L’adieu de Maitreyi Ramakrishnan de I Never

L’actrice qui a donné vie à Devi Vishwakumar s’est rendue sur son profil Instagram officiel pour dire au revoir à l’émission. Au début, il a consacré quelques mots à Mindy Kailing et pêcheur de lang: « Ce sont mes fées marraines qui ont fait de moi une princesse. Ma famille croit en moi quand je ne le fais pas et ils voient du potentiel en moi quand je ne vois que des insécurités. Ma famille a fait ressortir le meilleur de moi avec un soutien et un amour inconditionnels pour lesquels je suis vraiment très béni et reconnaissant. ».

« Devi est enfin monté sur des montagnes russes d’amour-propre qui, je pense, se terminent par un lieu de gratitude sincère. Je peux dire avec fierté qu’au cours des quatre dernières années, j’ai également fait la même chose »il a dit à propos de son caractère. Aux fans : « Aux adorables fans, merci pour tout votre soutien, peu importe ce que vous décidez de retirer de la série. Grand ou petit, j’aime tout. Vous vous amusez tous beaucoup à créer des mèmes, à tweeter des bêtises aussi et, bien sûr, à plaisanter constamment (je suis un peu désolé quand je plaisante trop) ».

Enfin, il clôtura : Merci d’avoir vu Devi grandir et de me voir grandir. C’est peut-être la fin de Devi, mais ce n’est la fin d’aucune de nos histoires. Nous ne faisons que commencer. Il est temps de se détendre et de profiter du spectacle car ce sera une course folle. Je vous aime tous beaucoup ».

