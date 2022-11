Le message de Black Panther selon Tenoch Huerta : « Acceptez les racines et honorez-les »

merveille

L’acteur mexicain jouera Namor et fera sa présentation officielle dans le MCU aux mains de Wakanda pour toujours.

©IMDBTenoch Huerta comme Namor

Dans neuf jours, nous pourrons enfin voir Panthère noire : Wakanda pour toujours sur grand écran. Ce sera le retour à Wakanda pour la première fois depuis Chadwick Boseman Il a perdu la vie en août 2020 en raison d’un cancer du côlon. Dans cette nouvelle histoire réalisée par Ryan Coogler nous allons rencontrer la personne qui garde le costume du super-héros qu’il a incarné boseman Quoi T’Challa. Mais nous rencontrerons également un nouveau personnage.

Panthère noire : Wakanda pour toujours marquera l’apparition de Namorun nouveau personnage qui sera joué par l’acteur mexicain Ténoch Huerta. Avec des étapes à travers des productions comme narcisses Oui la purge pour toujourscet artiste sera chargé de donner vie à cet équivalent de Aquaman dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) qui sera officiellement présenté comme mutant. Cela signifie-t-il que nous serons plus près de voir les x-men? Nous devrons attendre.

Lors de la conférence de presse de Panthère noire : Wakanda pour toujoursdans laquelle spoilers était présent, Ténoch Huerta parlé de l’importance Namor culturellement. En plus d’être un mutant, le personnage qui fera ses débuts dans le film le 10 novembre sera présenté comme un mutant aux racines mexicaines et mayas. Dans ce contexte, l’artiste a été interrogé sur l’importance du passé de Namor.

« C’était une décision fantastique et je pense que c’est le moment idéal pour en parler »a débuté Ténoch Huertaqui a souligné que « En Amérique latine, surtout au Mexique, nous renions nos racines indigènes ». L’acteur s’est chargé de rappeler qu’au Mexique, la majorité des habitants ont des ancêtres africains et indigènes, et ce n’est pas un détail mineur. Ainsi, il a souligné que nier les origines n’a pas à voir avec quelque chose de génétique mais avec quelque chose « culturel ».

+L’importance de Wakanda Forever pour Tenoch Huerta

« Culturellement, nous sommes séparés de nos racines mexicaines. Donc, embrasser ces racines et honorer ces deux sources centrales en Amérique latine, qui sont l’Africain et l’indigène, est vraiment important. »expliqué Ténoch Huerta. « J’espère que cela aide les gens à accepter qui ils sont vraiment, qui nous sommes. Regardez dans le miroir, tout le monde, et dites que ce qu’il y a dans le miroir est bien. On nous a appris à avoir honte de qui nous sommes, mais il est temps d’en finir et de dire : ‘Oui, c’est moi, et il n’y a rien de mal avec moi.’ L’erreur était dans les yeux de ceux qui nous regardaient, de ceux qui nous jugeaient. Et la plupart du temps, c’était nous. Il est donc temps de changer les verres et de se réconcilier avec qui nous sommes, avec nos ancêtres »condamné.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂