Le message à la fin de WandaVision qui a intrigué tout le monde

WandaVision est arrivé sur l’écran Disney + ce vendredi et a généré toutes sortes de réactions parmi les fans. La série Marvel tant attendue a non seulement surpris avec deux chapitres pleins d’amusement, de drame et de romance, mais a également provoqué l’étonnement par la façon dont ils se sont terminés: le dernier panneau « Veuillez rester » a surpris tout le monde. De quoi s’agit-il?

La clôture des deux premiers épisodes avait un message particulier: « S’il-vous-plaît attendez ». Les fans sont restés devant la télévision en attendant une scène post-crédits, mais à leur grande déception, rien ne s’est passé. « La mise en veille SVP pourrait être sauvée, j’ai passé 10 min entre les crédits des deux épisodes et j’attendais rien », était la colère de nombreux commentaires.

Que signifie « Please Stand By » sur Disney + WandaVision?

La plupart des fans sont restés avec WandaVision en attendant quelque chose de plus, bien que pour le moment ils n’ont rien. Pour l’analyse faite par le site Vulture, il s’agit d’un signification ambiguë cela peut devenir plus important à l’avenir. Pour d’autres, cela signifie simplement que vous devez attendre une semaine pour un autre chapitre.

Please Stand By: le signe controversé de WandaVision (@Maestro_Ciego)



Même !!! Ma famille m’a dit de changer l’épisode, mais avec le message « Veuillez patienter » à la fin, j’ai refusé de le changer xd – ᱬ ♡ ‘ ᱬ (@ MarthaMarquez05)

15 janvier 2021





Parmi les autres réactions, les louanges des protagonistes de la série: Elizabeth Olsen et Paul Bettany. En plus de ses performances, les fans ont souligné sa garde-robe et son apparence pour le spectacle. « Les deux premiers chapitres sont vraiment drôles et Elizabeth Olsen et Paul Bettany sont meilleurs que jamais avec une trop grande chimie. », ils ont exprimé leur opinion.

#WandaVision il prend un risque en commençant comme une sitcom classique avec un script qui pointe vers le mystère de la science-fiction. Cela a l’air génial et vous pouvez voir que cela changera de style. Très efficace et attachant. Elisabeth Olsen et Paul Bettany ont l’air super confortables et détendus. J’en veux déjà plus … – Emmanuel Báez (@MrTenno)

15 janvier 2021





Finalement, certains utilisateurs ont critiqué Disney + car il a fallu du temps pour télécharger les deux épisodes. Les plus anxieux ont été tenus éveillés de voir la première arrivée au Mexique à 2 heures du matin et en Argentine, au Chili, en Uruguay, au Paraguay et au Brésil elle était disponible à 5 heures ce vendredi 15 janvier.