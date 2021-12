Le mercredi de Netflix réunira Tim Burton et Danny Elfman

En ce qui concerne les collaborations les plus prolifiques à Hollywood, rares sont celles qui peuvent égaler celle du réalisateur Tim Burton et du compositeur Danny Elfman. Ayant travaillé sur des dizaines de projets ensemble, dont Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas, Batman, Alice au pays des merveilles et bien d’autres, le couple s’associe à nouveau à la nouvelle émission Netflix basée sur la famille Addams de Burton, mercredi. En plus de fournir la musique du thème d’ouverture de la nouvelle série, Elfman travaillera également aux côtés de Scott Bacon pour créer les partitions individuelles et la musique du thème pour des épisodes spécifiques.

La nouvelle de la nouvelle collaboration a été annoncée sur Netflix Netflix Geek Compte Twitter, qui a partagé une photo d’Elfman et a commenté: « »Danny Elfman et Tim Burton font équipe pour la série en direct de Netflix mercredi Addams, MERCREDI », a révélé Netflix Geeked dans un tweet. « Elfman (Edward Scissorhands, Batman) composera la chanson thème et marquera les huit épisodes de MERCREDI aux côtés du compositeur nominé aux Emmy Chris Bacon (Smash, Bates Motel). »

La nouvelle série de Tim Burton mercredi a été initialement annoncée pour aller de l’avant chez Netflix avec une commande de série en février, et se concentrera sur la fille de Gomez et Morticia Addams qui sera jouée par Jenna Ortega. La série suit les années de mercredi à Nevermore Academy, avec la jeune Addams essayant de développer ses capacités psychiques, d’arrêter une tuerie qui se déroule dans une petite ville et de se plonger dans un mystère de 25 ans impliquant ses parents. Venant de Burton, nous savons presque exactement à quoi nous attendre avec des visuels effrayants et atmosphériques et une ambiance sombre et sombre avec juste un soupçon d’humour de comédie noire.

Burton dirigera lui-même plusieurs épisodes de la série et agira en tant que producteur exécutif aux côtés des showrunners Miles Millar et Alfred Gough. Des informations supplémentaires sur le casting ont été révélées au cours des derniers mois, et malgré le fait que de nombreux fans des films de la famille Addams du début des années 1990 souhaitent que Christina Ricci joue le rôle de Morticia dans la série, qui est allé à Catherine Zeta Jones, tandis que Luis Guzman jouera Gomez. Le casting est complété par Joy Sunday, Emma Myers, Hunter Doohan, Moosa Mostafa, Gwendoline Christie, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Percy Hynes White, Jamie McShane et Riki Lindhome.

« Nous avons ensuite reçu l’appel du réalisateur visionnaire et fan de toujours de la famille Addams, Tim Burton, qui voulait faire ses débuts en tant que réalisateur à la télévision avec cette série », a déclaré le réalisateur de la série originale de Netflix, Teddy Biaselli, lors de l’annonce de l’émission. « Tim a toujours raconté des histoires stimulantes sur des étrangers sociaux comme Edward Scissorhands, Lydia Deitz et Batman. Et maintenant, il apporte sa vision unique à mercredi et à ses camarades de classe effrayants de la Nevermore Academy. »

Le tournage de mercredi a commencé en septembre et la série devait initialement inclure Thora Birch dans le rôle de Tamara Novak, la « mère du dortoir » de mercredi à la Nevermore Academy, mais l’actrice a été forcée de se retirer du tournage basé en Roumanie et retourner aux États-Unis en raison d’une affaire personnelle non divulguée qui aurait par la suite été liée à une maladie familiale par des sources. Ce personnage n’a pas été remplacé dans la série mais un nouveau personnage devait compléter la fonction que la partie de Birch aurait fournie.





