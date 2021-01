Le Merc avec une bouche est dans le MCU et classé R

Avec l’acquisition de 20th Century Fox par la maison que la souris a construite, ainsi que par l’ajout éventuel des X-Men à l’univers cinématographique Marvel, beaucoup s’interrogeaient sur le sort du héros sexy et cicatrisé préféré de tous, Deadpool. Bien sûr, ses deux films précédents étaient notés R et ont pleinement adopté cette classification. Eh bien maintenant grâce à Marvel Sudios président, Kevin Feige et une interview de COLLIDER, il a été confirmé que la note restera la même lorsque Ryan Reynolds amènera le personnage au MCU.

Selon Feige, «Il sera noté R et nous travaillons sur un script en ce moment, et Ryan supervise un script en ce moment… Ce ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage.

Maintenant, même si on nous dit qu’un plein DEAD POOL le film ne se produira pas avant un certain temps, rien ne dit que nous ne verrons peut-être pas Wade Wilson apparaître sporadiquement dans le MCU à travers ses nombreuses émissions de télévision et films.