Le menu s’associe à LA Burger Joint pour un repas de spécialité : « Juste un cheeseburger bien fait »

Le menu est un thriller stimulant qui tourne sans surprise autour de la nourriture, avec une pincée d'humour et un côté de commentaire social. Plus précisément, le sujet du film est un menu de dégustation hoity-toity servi dans un restaurant exclusif sur une île éloignée et les plans de dîner non conventionnels, ou plutôt fatals, du chef Julian Slowik, interprétés par Ralph Fiennes.





Le film est inspiré des expériences réelles du cinéaste et a été présenté en première à la fin du mois de novembre dernier. Anya Taylor-Joy joue le rôle de « Margot », ou du moins c’est ce que le public est amené à croire au début. Elle contraste fortement avec ses collègues snob, les autres clients du restaurant. Alors que les autres convives s’extasient ou critiquent les plats immaculés et la cuisine décadente, Margot refuse même de toucher à sa nourriture. Sans en dévoiler trop, le point principal de l’intrigue à la fin implique le désir de Margot de manger, « juste un cheeseburger bien fait ».

Prenant cette demande à cœur, Irv’s Burgers à West Hollywood, en Californie, sert exactement cela. Irv’s est un incontournable local, et avec une fenêtre sans rendez-vous qui a toujours une ligne, c’est un restaurant de hamburgers bien-aimé depuis 1946. Irv’s s’est associé à Searchlight Pictures pour servir un hamburger qui suit le cheeseburger du film jusqu’au bout.





Dominique Crenn, chef consultant pour Le menu a parlé à Variety du repas apparemment simple,

« La fabrication d’un cheeseburger est aussi un art », a déclaré le chef, « Le cheeseburger est aussi le confort que nous recherchons parfois dans un monde de pression. Si vous le faites avec amour et attention, c’est incroyable.

L’interprétation par Irv du hamburger du film ressemble exactement à son homologue à l’écran. Il est servi sur un pain au sésame Irv’s avec deux 3 oz. galettes de bœuf, qui ne sont jamais congelées, toujours « pressées à la commande », selon le restaurant local. Le hamburger comprend également du fromage américain, des cornichons, des oignons, de la sauce et, conformément au film, est accompagné de frites coupées en plis.

Faire un effort supplémentaire, « Le menu » burger chez Irv se vend au même prix que Margot paie dans le film, 9,95 €. Après avoir essayé le burger par moi-même, Margot est définitivement sur quelque chose dans le film, il est difficile de battre « juste un cheeseburger bien fait ».

On ne sait pas quand Irv’s Burgers cessera de vendre le burger en édition spéciale, mais il est actuellement disponible au stand de burger, 7998 Santa Monica Blvd. Le menu est maintenant disponible en streaming sur HBO Max.