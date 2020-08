Le menu principal des Sims 4 affiche le logo cosmique d’un nouveau pack de jeu

Les Sims 4 doit être équipé d’un autre pack de gameplay cette année. Après tout, c’est avec Vivez durablement et celui qui est apparu il y a quelques jours à peine Chic avec corde le pack d’extension et le pack d’accessoires annoncés pour cette année sont déjà sortis. Cependant, l’extension du gameplay est toujours manquante.

Une fuite sur l’émission de télé-réalité Les Sims: Spark’d semble avoir déjà révélé un peu à l’avance le nouveau pack, car une nouvelle icône mystérieuse apparaît dans le menu principal!

Affiche-t-il le nouveau pack de jeu pour Les Sims 4?

Comme le rapportent les collègues de SimTimes, le logo apparaît sur une capture d’écran dans un tutoriel par Spark’d et montre un motif qui n’a jamais été vu auparavant.

En quoi consiste le nouveau pack de jeu? © EA

Pour regarder de plus près le logo, vous pouvez regarder de plus près la version agrandie ici:

Une renaissance des Sims 3: dans le futur?

Il peut représenter un lieu de vacances ou une planète extraterrestre habitée et cultivée par des extraterrestres. Après tout, l’endroit semble montrer trois lunes et une architecture extraordinaire, assez Comme Star Wars.

Et cette EA avec Guerres des étoiles le plus souvent, devrait au plus tard après la mise en œuvre de nombreux costumes et le Figurine bébé Yoda être clair. Peut-être y aura-t-il une nouvelle édition de «Les Sims 3: Vers le futur» dans «Les Sims 4»? La similitude avec les bâtiments de la meute à l’époque est bel et bien là.

Que voulez-vous dire tous? Que peut être le nouveau pack? N’hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous!

