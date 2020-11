Le menu de Thanksgiving 2020 d’Ina Garten ‘Barefoot Contessa’ comprend 2 desserts alcoolisés

Proposer un menu de Thanksgiving peut être une tâche ardue, que vous serviez un dîner pour 2 ou un festin pour 20. Cette année sera probablement différente pour la plupart des familles avec des restrictions de distanciation sociale encore en place dans la majeure partie du pays. Mais même si vos projets de Thanksgiving sont beaucoup plus intimes, cela ne signifie pas sacrifier des plats délicieux.

Contessa aux pieds nus l’hôte Ina Garten a une pléthore de recettes fantastiquement festives qui fonctionnent bien pour les rassemblements de vacances, en particulier Thanksgiving. Plus récemment, elle a partagé ses plans de menu pour 2020 avec Williams Sonoma.

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que les desserts avaient des choses en commun.

Ina Garten partage des conseils de Thanksgiving chaque année

Ina Garten | Mike Smith / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Contessa aux pieds nus les fans surveillent de près ses comptes sur les réseaux sociaux chaque novembre, dans l’espoir d’obtenir plus d’idées pour des entrées, des accompagnements, des desserts et des conseils généraux pour préparer un festin de Thanksgiving digne.

En général, la légende du Food Network recommande d’opter pour l’approche «moins c’est plus» car il y a tellement d’articles à préparer. «Lorsque je planifie mon menu de Thanksgiving, je m’assure toujours que certains des côtés sont très simples, pour que les plats ne se concurrencent pas», a déclaré Garten dans un post Instagram de 2019.

Elle sélectionne également des plats qui peuvent être préparés simultanément au four et sur la cuisinière pour que tout puisse être servi chaud.

‘Barefoot Contessa’ recommande des desserts alcoolisés pour Thanksgiving

CONNEXES: « The Barefoot Contessa »: Ina Garten avoue que c’est le plat 1 qu’elle ne peut jamais réussir

Ce fut une année difficile pour tout le monde et de nombreuses personnes se tournent vers la nourriture et les boissons comme sources de réconfort. Comme Yahoo l’a rapporté, Garten pimente le temps des desserts en 2020 en optant pour des desserts remplis d’alcool et riches en saveur.

«J’adore l’aspect terreux des gâteaux à l’ancienne, mais j’aimerais souvent qu’ils aient plus de saveur,» Contessa aux pieds nus a écrit. «Les pommes et les raisins secs sont super ensemble dans un gâteau, mais je pensais qu’un peu de bourbon lui donnerait plus de profondeur, alors j’ai infusé les raisins secs avec du bourbon avant de les ajouter à la pâte. Un soupçon de bourbon dans le glaçage au fromage à la crème n’a pas fait de mal non plus.

Elle a partagé des recettes de son gâteau à la compote de pommes avec raisins au bourbon et de la tarte à la citrouille ultime avec crème fouettée au rhum sur le site Web de Williams Sonoma.

Ina Garten aime les bons cocktails mais insiste pour suivre la recette

Et qu’est-ce qu’une propagation de Thanksgiving sans quelques libations sur le côté? Garten a posté une vidéo d’elle-même mélangeant des cocktails de quarantaine parfaits plus tôt en 2020 et a ravi les fans en servant sa portion dans un verre à martini surdimensionné.

le Contessa aux pieds nus suit une règle importante lorsqu’elle mélange des boissons et lorsqu’elle cuisine. Au lieu d’expérimenter avec un soupçon de ceci et une pincée de cela, Garten se targue de toujours suivre la recette avec précision. C’est ainsi qu’elle sait qu’elle aimera toujours le produit fini.

«Je suis très scientifique», a déclaré l’auteur du livre de cuisine le plus vendu à Parade en 2018. «Je mesure tout. J’ai passé tellement de temps à perfectionner la recette, pourquoi voudrais-je tenter ma chance? »

Suivre les recettes de Garten pour Thanksgiving garantit que votre repas des Fêtes sera un peu délicieux, peu importe avec qui vous le partagez. N’oubliez pas d’aller d’abord au magasin d’alcools.