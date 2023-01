Le Menu : choses que vous ne savez peut-être pas sur Ralph Fiennes

Étoile+

The Menu est un film intrigant où Ralph Fiennes fait un excellent travail en tant que chef Julian Slowik. Des informations sur l’acteur que vous ne connaissez peut-être pas !

© IMDbRalph Fiennes au menu

Le menu est désormais disponible en Étoile+ où vous pourrez regarder ce film intrigant qui raconte l’histoire d’un groupe de convives arrivant dans un restaurant exclusif de l’île appartenant au chef Jullian Slowik. Toutes ces personnes sont prêtes à vivre une expérience unique pour leur palais, cependant, elles finiront par vivre un cauchemar dont elles ne sortiront peut-être pas vivantes.

Ralph Fiennes Il est l’un des grands protagonistes de ce film. Vous ne saviez probablement pas que l’acteur de 60 ans a cinq frères et sœurs, dont un autre acteur, Joseph Fiennes, et une réalisatrice, Martha Fiennes. Tous ont été éduqués par leurs parents d’une manière très particulière puisqu’ils recevaient des cours à la maison. Plus tard, le protagoniste de Le patient anglais assisté à la Académie royale d’art dramatique.

Ce que vous ne savez pas sur Ralph Fiennes

L’interprète a fait preuve d’un grand talent d’acteur et a rejoint le Compagnie royale de Shakespeare et après un moment, il a fait ses débuts sur la bande Les Hauts de Hurlevent. Il ne lui faudrait pas longtemps pour être nominé pour oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son travail en tant que commandant nazi dans le film emblématique de Steven Spielberg : la liste de Schindler. Ça va?

L’acteur qui joue Slowik et vous pouvez en profiter sur la plateforme Étoile+ dans Le menu Il a été marié à l’actrice Alex Kingston jusqu’en 1996, date à laquelle il a rencontré Francesca Annis, de 17 ans son aînée, avec qui il entamera une idylle en 1997 qui durera jusqu’en 2006. Des rumeurs d’infidélité ont mis fin à ce lien et plus tard Ralph Fiennes Il a joué dans deux scandales bien connus : il a eu des relations avec une hôtesse de l’air en plein vol et il s’est baigné nu avec quatre femmes dans la piscine d’un hôtel en Belgique.

Ralph Fiennes Il a avoué qu’il ne savait pas qui il était voldemortle méchant qu’il devait incarner dans la saga Harry Potter, jusqu’à ce qu’ils l’approchent pour lui offrir le rôle. À une autre occasion, il a déclaré que l’antagoniste du jeune sorcier joué par Daniel Radcliffe avait une place spéciale dans son cœur et qu’il reviendrait dans ce rôle les yeux fermés. La vérité est qu’il faudrait qu’il y ait une nouvelle entrée dans cette franchise pour que Fiennes ait cette chance. En attendant, vous pouvez profiter de l’acteur avec son grand rôle dans Le menu pour Étoile+.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?