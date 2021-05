«  Le mélange de vaccins apporte espoir et réaction indésirable  »

Le directeur du groupe d’Oxford qui a dirigé les essais de vaccins AstraZeneca pense qu’il ne sert à rien de parler d’immunité collective avec de nouvelles variantes du virus. Andrew Pollard (Kent, Royaume-Uni, 55 ans) connaît les turbulences subies par le vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca. En tant que directeur du groupe vaccins de l’institution, c’est lui qui a conduit, en grande partie, cet effort scientifique – avec d’autres très pertinents – pour gagner la course contre le coronavirus.

Sa vision de tout ce qui s’est passé est suffisamment neutre et distante pour rester convaincue que le médicament AstraZeneca jouera un rôle important dans les années à venir, malgré les rares épisodes de thrombose détectés chez une minorité de personnes vaccinées. Mais cela ne l’empêche pas de reconnaître que, comme l’ont décidé certains gouvernements – parmi eux, celui de l’Espagne -, l’alternative consistant à combiner des doses de différents fabricants est sûre et efficace.

Pollard rappelle que, dans de nombreuses régions du monde, contrairement à l’Europe, la guerre contre le virus ne fait que commencer. Et il rejette l’idée de parler d’immunité collective. Les nouvelles variantes, qui ne cessent d’apparaître, rendent la réalisation impossible. Pollard s’est entretenu cette semaine avec un petit groupe de médias de l’alliance européenne. Voir des extraits.

Il y a un débat croissant dans certains pays, comme l’Espagne, par exemple, sur l’innocuité et l’efficacité de la combinaison de doses de vaccins de différents fabricants. Plus précisément, un deuxième de Pfizer aux patients qui ont reçu le premier d’AstraZeneca.

D’un point de vue biologique, la question est simple: est-il possible d’obtenir une réponse immunitaire en combinant des doses? Et la réponse est que tous les vaccins que nous utilisons en Europe génèrent une réponse du système immunitaire contre la protéine en forme d’aiguille de coronavirus [com a qual o vírus introduz seu material genético nas células humanas]. Il n’y a aucun doute à ce sujet, dans tous les cas, une bonne immunité est générée. Ce que nous ne savons toujours pas avec certitude, c’est quelle est la meilleure combinaison. Quel vaccin est préférable d’injecter en premier. C’est à cela que doivent répondre les nouvelles études, afin d’optimiser le mélange. Le nôtre, appelé ComCOV, aura des réponses dans un mois ou deux.

Mais il y a un deuxième aspect, le niveau de tolérance. Certains résultats publiés la semaine dernière montrent que, au moins dans la population adulte, le mélange de vaccins a tendance à provoquer une réaction plus importante pendant les deux jours suivant l’injection. De toute évidence, c’est quelque chose qui peut être géré et communiqué à la population. Nous ne savons pas pourquoi, mais les patients se sentent un peu plus mal après la deuxième dose si une combinaison de médicaments s’est produite.

Ce n’est donc pas le bon moment pour décider de ces mélanges?

Il serait pratique de générer plus de preuves. Je pense que de nouvelles données sont apparues en Espagne cette semaine [o instituto de Saúde Carlos III concluiu em um estudo preliminar que a combinação de AstraZeneca e Pfizer é segura e eficaz]. Je n’ai pas vu l’étude complète, donc je ne peux pas en dire beaucoup. Mais cela semble confirmer ce que j’ai dit, à savoir que la réponse immunitaire est bonne. Nous avons commencé à comprendre certains effets tels que la fièvre et les douleurs articulaires, et cela peut être communiqué aux patients à l’avance. Mais il vaut toujours mieux avoir plus d’informations, et cela viendra dans un mois.

L’Allemagne a annoncé qu’à partir du 7 juin, elle publierait la liste des populations prioritaires. Qui devrait recevoir le vaccin AstraZeneca peut le refuser et l’offrir à quelqu’un d’autre? Est-ce une décision logique d’un point de vue épidémiologique?

Ce n’est pas une décision dangereuse, mais cela nous amène à la question initiale: qu’essayons-nous de réaliser avec les programmes de vaccination? Nous sommes confrontés à une pandémie parce que les gens se retrouvent dans les hôpitaux et cela met une pression énorme sur nos systèmes de santé publique. Nous l’avons vu dans nos pays respectifs. Si cela ne se produisait pas, il n’y aurait pas de pandémie. Et la seule façon de l’arrêter est de se concentrer sur la population adulte, les plus de 50 ans et les plus vulnérables en termes de santé. D’un point de vue individuel, le patient doit accepter le vaccin proposé, car c’est ainsi qu’il est protégé. Du point de vue de la population, les groupes prioritaires doivent être les premiers à retrouver nos vies et nos économies et à revenir à la normale.

Est-il raisonnable de permettre au patient de choisir, avec son consentement écrit, s’il préfère recevoir une deuxième dose d’AstraZeneca au lieu de l’alternative Pfizer?

Chaque pays doit prendre ses propres décisions. Ici, au Royaume-Uni, il a été décidé d’avoir une communication constante avec la population. Comme dans d’autres pays européens, l’offre de vaccins est limitée. L’effort doit être optimisé. Bien que nous ne disposions d’aucune donnée sur la combinaison de vaccins, nous nous sommes concentrés sur l’administration de deux doses du même médicament. Mais dans nos guides officiels, il est admis qu’en l’absence d’approvisionnement, si un patient doit déjà recevoir sa deuxième dose programmée, il peut se voir injecter un vaccin alternatif. Cela n’arrive pas très souvent, car le système est bien organisé.

Quelque chose de nouveau est-il apparu sur le lien possible entre le vaccin AstraZeneca et ces cas rares et minoritaires de thrombose chez certains patients?

Aujourd’hui, il y a un gros effort de la part des autorités de régulation et des agences de santé publique pour comprendre cette condition, cet événement incroyablement rare. Et aussi pour que, si cela arrive, nous connaissions la meilleure façon de traiter le patient. La combinaison de ces deux efforts et de s’assurer que l’opinion publique connaît le risque réel a réussi à faire une différence dans la perception qui existe actuellement dans de nombreux pays. Mais c’est une décision correcte que certains gouvernements, comme le Royaume-Uni, où l’offre de vaccins est suffisante, utilisent des médicaments alternatifs pour la population plus jeune, lorsque l’équilibre entre bénéfice et risque peut être mieux ajusté car le virus ne circule plus avec tellement d’intensité.

Que pensez-vous de la décision des États-Unis de délivrer des brevets sur les vaccins?

C’est une idée qui prend tout son sens dans le monde. Sa proposition signifie qu’en partageant la propriété intellectuelle, il est possible d’avoir plus d’usines de production dans le monde, d’augmenter la capacité de fabrication et de sauver plus de vies. Le problème est qu’il existe de nombreux intérêts commerciaux qui rendent l’objectif difficile à atteindre. Et de très fortes différences politiques entre les différents pays. Le processus de fabrication des vaccins est également très complexe, il prend de six mois à un an. Ce n’est pas un produit chimique, mais un produit biologique, très difficile à fabriquer. De nombreux fabricants, au début, jetteront des millions de doses à la poubelle parce qu’ils n’ont pas atteint la mesure parfaite. Donc, au début, il y avait des problèmes d’approvisionnement en Europe. Non pas parce que l’effort n’a pas été fait, mais parce qu’il est vraiment compliqué de produire des doses à grande échelle. Donc, si la solution de libération des brevets commence à être mise en place aujourd’hui, elle ne résoudra pas le problème actuel. Au cours de ce seul mois, environ un million de personnes mourront du coronavirus dans le monde. Mais je pense toujours que le brevetage est un objectif nécessaire, car nous aurons besoin de doses en 2022 pour les personnes qui n’ont probablement même pas reçu leur premier vaccin.

Arriverons-nous à la fameuse immunité collective?

Si nous étions confrontés à un virus qui ne mute pas, les mathématiciens pourraient, avec leurs modèles, déterminer la proportion nécessaire de la population qui doit être vaccinée pour arrêter immédiatement la pandémie. Nous savons, par exemple, que dans le cas de la rougeole, il est de 95%. Pour les autres virus, il peut être de 80% ou 75%. Mais ce virus mute. Il aurait été possible d’obtenir une immunité collective pour la variante originale il y a un an. Nous sommes maintenant confrontés à de nouvelles variantes qui continuent d’émerger et qui se transmettent parmi les populations vaccinées. Nous devrions oublier l’immunité collective. C’est une idée fausse, à cause des variantes. La question pertinente est de déterminer la proportion de la population qui devrait être vaccinée pour minimiser le nombre d’hospitalisations.

Battons-nous ce virus?

Nous faisons d’énormes progrès. Si nous regardons certains pays individuellement, nous voyons que la bataille se gagne lentement. Mais, d’un point de vue mondial, la guerre a à peine commencé. Cela reste une situation très préoccupante. En Europe, nous pouvons avoir la sensation de voir la lumière au bout du tunnel, mais au Népal et dans certaines régions de l’Inde, il semble que cela ne s’arrêtera jamais. C’est pourquoi nous devons abandonner cette vision si nationaliste – que nous avons beaucoup vue cette année – et nous rappeler que nous faisons partie d’une population intercommuniée à l’échelle mondiale.

L’UE a décidé de ne pas renouveler ses contrats avec AstraZeneca et a même intenté une action en justice contre l’entreprise pour son défaut de livraison. Craignez-vous d’éventuels dommages à la réputation de l’Université d’Oxford?

Il n’y a aucune preuve que cela s’est produit. Nous avons été très transparents et même publié plus de données que les autres développeurs. La confiance dans les processus de vaccination a été quelque peu ternie, mais dans la plupart des pays où le vaccin est distribué, ils sont très reconnaissants d’y avoir accès. Il en va différemment dans les pays riches, qui ont une offre plus large et se battent dans des batailles pour savoir quel vaccin est le meilleur. La réalité pour tout le monde est que plus tôt les gens sont vaccinés, plus tôt la pandémie prendra fin. Toute l’équipe d’Oxford est très fière d’avoir participé à ce processus.