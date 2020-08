Le meilleur téléviseur pour jouer à la PlayStation 5 (en 8K)

Sony a annoncé le lancement de la première ligne de téléviseurs «Ready for PS5», donc conçus pour jouer à la PlayStation 5 qui arrivera sur le marché fin 2020. Les nouveaux téléviseurs Sony sont le X900H / XH90 4K HDR et le Full Array LED TV. Z8H / ZH8 8K, équipé d’un éclairage LED de haute qualité avec des fonctions de gradation locales pour prendre en charge des images à contraste élevé parfaites pour les jeux de nouvelle génération.

La nouvelle gamme «Ready for PS5» fait partie de la gamme Bravia et comprend deux modèles avec écran HDR 8K et résolution 4K à 120 images. Ce sont les premiers téléviseurs parfaits pour jouer à la PlayStation 5 car ils offrent des couleurs vibrantes et un «contraste extraordinaire» pour une expérience de jeu fluide et immersive. Un téléviseur 8K offre une résolution d’écran de 7680 x 4320 pixels et 33 millions de pixels au total. Les X900H / XH90 de Sony offrent également la possibilité de basculer automatiquement le moniteur en mode jeu chaque fois qu’il détecte une console. Les nouveaux modèles de téléviseurs «Ready for PlayStation 5» disposent également du mode de jeu Bravia, qui permet aux utilisateurs de jouer automatiquement sur la console PS5 à faible latence.

Les nouveaux téléviseurs Sony sont disponibles dans une variété de tailles d’écran, y compris le gigantesque ZH8 de 85 pouces. Ils se caractérisent par un design minimal et ultra fin. Tous offrent un temps de réponse en mode de jeu très faible (7,2 ms sull’X90H). Quant à l’expérience audio, les deux modèles sont équipés de la technologie Acoustic Multi-Audio; cela signifie que Sony a amélioré la qualité de sa sortie audio et que, par conséquent, les bruits provenant directement de l’écran du téléviseur créent une expérience visuelle plus réaliste et captivante.