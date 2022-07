Le meilleur pied en avant d’Apple TV +: intrigue, distribution et tout ce que nous savons

Apple TV + et Muse Entertainment font de leur mieux avec leur nouvelle série familiale à la suite de l’amputé de douze ans Josh Dubin (Logan Marmino) alors qu’il s’intègre à l’école publique après avoir été scolarisé à la maison. Meilleur pied en avant est basé sur le livre Ne tombe pasun mémoire de Josh Sundquist, amputé et conférencier motivateur.

Sundquist est impliqué dans la série en tant que producteur exécutif et scénariste. Mat Fleckenstein (Nicky, Ricky, Dicky et Dawn, iCarly) sert de showrunner et de producteur exécutif. Les autres producteurs exécutifs incluent Joel S. Rice (Célibataire jusqu’au bout) et Meghan Mathes Jacobs (Une rose pour Noël).

La nouvelle série est une grande avancée dans la représentation du handicap à l’écran. Mettre en vedette un enfant avec une jambe prothétique dans un rôle principal donne la chance à d’autres enfants amputés de se voir et de voir leurs luttes représentées dans les médias qu’ils consomment. Passons en revue tout ce que vous devez savoir sur Meilleur pied en avant.

Josh est prêt à passer de l’école à la maison à l’école publique. Il veut explorer tout ce que l’école publique a à offrir, du club d’échecs au football en passant par la danse et bien plus encore. Sa maman Maggie (Joy Suprano) est un peu inquiète pour lui car une fois qu’il sera dans une école publique, tout changera. Son inquiétude n’est pas déraisonnable non plus. Dans la caravane, quelqu’un fait trébucher Josh dans le couloir, et il tombe, durement, sur le sol. Cependant, Maggie et son père Gary (Stephen Schneider) sont finalement d’accord avec Josh, et il se rend au Meadow Vale Middle School.





Le nouvel élève de cinquième ne veut cependant pas être défini par sa jambe prothétique. Il sait que cela le fera se démarquer et pourrait être la seule chose que les gens voient à son sujet. Il semble se pencher sur l’angle de l’école à la maison, l’appelant « une prison au parfum de vanille » lorsque certaines filles lui demandent comment c’était au déjeuner. Il ne peut cependant pas s’attribuer le mérite de la phrase; qui revient à son petit frère Matthew (Roger Dale Floyd). La bande-annonce le montre assez bien s’intégrer et se faire de nouveaux amis, mais que se passera-t-il lorsque les gens remarqueront sa jambe prothétique ? Cela le définira-t-il comme il le craignait ?

La série suivra Josh alors qu’il embrasse tout ce qui vient avec le début de ce nouveau chapitre. Bien qu’il soit à peu près sûr que son meilleur ami Kyle (Peyton Jackson) a un peu survendu l’expérience (la pizza de la cafétéria n’est pas aussi bonne qu’elle devrait l’être), il est prêt à tout assimiler.





Josh est interprété par Logan Marmino. Il est amputé, ajoutant à la représentation que le spectacle apporte à la table. Ceux qui ont de bonnes oreilles reconnaîtront peut-être la voix de Marmino Paltrocast avec Darren Paltrowitz. Peyton Jackson est le meilleur ami de Josh, Kyle. Le public se souviendra peut-être de lui du film de 2018 Personne n’est dupe ou la série Showtime La première dame.

Les autres acteurs incluent Stephen Schneider (Lucifer, Bourdon) en tant que père de Josh, Gary, Joy Suprano (Ville haute) comme sa mère Maggie, Roger Dale Floyd (Docteur Sommeil, Choses étranges) comme son petit frère Matthew, Trinity Jo-Li Bliss (Avatar : la voie de l’eau, Les García) comme Gabriella, Romy Fay (Économie domestique) comme Luisa, Liam Kyle (Équipe à domicile, Les parents assez étranges : assez étranges) comme Eli, Isabella Meneses (L’Orville) comme Meg, Mia Davila comme Mikayla, Waverly Corinne Meier comme Amy Park, Bridget Kallal (Les Sauvages) comme Kelly, Brian Stepanek (Nicky, Ricky, Dicky et Dawn, Jeune Sheldon) en tant que principal Keifer, Tristan Riggs en tant que Kyle H., Rizwan Manji (Ruisseau de Schitt, Les magiciens) comme M. Polk, Bella Blanding​​​​​​​ (Les Sauvages) comme Mariana, et Skylar Morgan Jones (Les journaux de vampires, Dynastie) comme Deirdre.





Les dix épisodes d’une demi-heure seront disponibles en streaming sur Apple TV + à partir du 22 juillet.

Tout ce que nous savons d’autre

Josh Sundquist est connu dans de nombreux domaines. Non seulement il est un auteur à succès, mais il est aussi un conférencier motivateur, un comédien et un paralympien. Sa jambe gauche a été amputée à l’âge de neuf ans après un an de chimiothérapie pour traiter le sarcome d’Ewing. Après que son médecin « ait déclaré [him] guéri », il a commencé à skier à l’âge de seize ans et a été nommé dans l’équipe de ski paralympique des États-Unis en 2006. Il a également participé à des compétitions internationales en tant que membre de l’équipe américaine de football pour amputés.

Si vous ne le reconnaissez pas lors d’une conférence ou d’anciennes vidéos paralympiques, vous connaissez peut-être Sundquist grâce à sa présence sur les réseaux sociaux. Il est bien connu pour ses costumes d’Halloween sur le Web, se déguisant en personnages préférés des fans comme Baby Groot de l’univers cinématographique Marvel et la lampe classique Pixar. Il a également travaillé avec des marques comme Dairy Queen, où il s’est déguisé en Blizzard pour Miracle Treat Day, et Chase.





Sundquist a en fait trouvé Marmino via Instagram. Il était important pour l’équipe et Sundquist que l’acteur qui jouait Josh soit également amputé. Marmino reconnaît le rôle qu’il jouera non seulement dans la série, mais aussi pour d’autres enfants comme lui qui regardent dans le matériel promotionnel fourni par Apple TV+.

« Il n’y a pas beaucoup d’émissions de télévision, voire aucune, qui présentent des enfants avec des prothèses », explique Marmino, qui joue également au baseball dans la vraie vie (et finit par rejoindre l’équipe de football de l’école dans l’émission). « C’est une énorme opportunité. »

Pendant que vous attendez Meilleur pied en avant pour frapper les écrans, découvrez d’autres contenus familiaux à venir sur Apple TV + dans les mois à venir.