Le meilleur moment de Tom Holland et Zendaya en 2022

Tom Holland et Zendaya forment le couple le plus sexy d’Hollywood et tout ce qu’ils font fait la une des journaux. Attention à l’un de ses grands moments de 2022 !

©GettyTom Holland et Zendaya

Tom Holland et Zendaya Ils sont certainement le couple le plus aimé de l’industrie cinématographique hollywoodienne aujourd’hui. Les jeunes rencontrés sur le plateau de tournage Spider-Man : Retrouvailles puis ils ont vécu une romance qui se consolide aujourd’hui où toutes les sources proches de ces célébrités sont convaincues que tôt ou tard ils franchiront la prochaine étape de la relation.

En attendant, 2022 nous a laissé l’un des grands moments de Tom Holland et Zendaya lorsque le couple a visité le musée de Louvre dans Paris où ils ont été guidés par une personne formée aux différentes œuvres qui sont exposées dans le lieu emblématique alors qu’ils n’ont cessé d’être surpris par les secrets qu’ils ont découverts grâce à cette promenade culturelle qui les a certainement éclairés sous de nombreux aspects historiques.

Un grand moment pour le couple en 2022

Un détail de cette promenade en couple Tom Holland et Zendaya: chaque fois qu’ils s’arrêtaient pour voir une pièce de théâtre et écouter leur guide, ils se tenaient romantiquement la main. Cette situation a été capturée par un fan qui a pris des photos du moment où le couple le plus populaire d’Hollywood a vécu dans l’une des villes où vivre une romance semble presque une obligation :Paris!

Ces images sont devenues virales sur Internet, cimentant l’un des plus beaux moments de Tom Holland et Zendaya en 2022. Le couple était lookada de manière informelle tout en emmenant un appareil photo au Louvre pour pouvoir enregistrer cette visite avec des instantanés pour la mémoire des deux. La toile fondu avec cette visite du musée le plus emblématique de la planète par deux étoiles montantes d’Hollywood.

zendaya était dans la Cité de l’Amour parce qu’il est allé à la Semaine de la mode mais cet événement n’a pas empêché le protagoniste de Euphorie partagez un moment avec votre garçon et visitez le musée de Louvre vivre une expérience unique et continuer à ajouter des chapitres à une histoire qui existe depuis un certain temps mais qui, comme le révèlent leurs proches, est sur le point de franchir une étape très importante. Sera-ce en 2023 ?

