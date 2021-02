Le meilleur mod Final Fantasy VII met à jour vos fonds

Nous voulons donc refaire pouvoir jouer cette version définitive. Le meilleur mod Final Fantasy VII laisse le remaster dans la gouttière.

Final Fantasy VII est, pour beaucoup, l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Et l’essence du jeu original y restera pour toujours, même si Square Enix donne un coup de jeune au produit avec Final Fantasy 7 Remake. Un fait que nous pouvons vérifier avec le Meilleur mod Final Fantasy VII.

Même ainsi, il y a ceux qui préfèrent goûter l’original pour les souvenirs et son charme. Et il y a aussi ceux qui essaient d’améliorer le résultat visuel du jeu afin qu’ils soient moins visibles au fil des ans.

Et avec cela, vous serez laissé la bouche ouverte, car le moddeur appelé Satsuki Yatoshi a publié un mod original Final Fantasy VII capable d’offrir des graphismes HD grâce à l’utilisation de techniques fournies par une IA qui aboutissent à un résultat beaucoup plus défini et moins «gênant» pour les yeux.

Avec des techniques d’apprentissage en profondeur, le RPG légendaire est beaucoup mieux, à la fois dans ses arrière-plans pré-rendus et dans la conception de ses personnages. Vous pouvez le voir en action dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus.

Le mod nous mènera à travers Midgar et au-delà dans des environnements HD. Les créateurs de ce mod, qui, comme vous pouvez le voir, est plutôt beau, disent qu’ils auraient pu améliorer encore plus l’aspect visuel du travail, mais ils voulaient être « respectueux du jeu original ».

Dans tous les cas, la définition et le nettoyage de ce mod pour PC, sur lequel vous pouvez en savoir plus à partir de ce lien, aide l’envie de rejouer cette aventure inoubliable mettant en vedette Cloud, Aeris et compagnie à se développer.