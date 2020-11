Le meilleur méchant Marvel à l’écran ne provient pas d’un film

Les super-héros de l’univers cinématographique Marvel ont été à la fois divertissants et intéressants à voir se développer.

Non seulement la performance a été merveilleuse, mais l’écriture de ces personnages a également été au rendez-vous. Cela dit, les films ne fonctionneraient pas sans des antagonistes convaincants. Le MCU a présenté de nombreux grands méchants sur grand écran.

Ce que certains fans ne réalisent peut-être pas, c’est que le meilleur méchant du MCU n’a peut-être même pas été dans l’un des films. Selon certains fans, cela pourrait provenir d’une émission télévisée Marvel.

Certains des meilleurs méchants des films du MCU incluent:

Bien sûr, le MCU ne se limite pas aux films. Il y a aussi des émissions de télévision dans cet univers, et cette section du bac à sable a également eu beaucoup de grands méchants.

CONNEXES: Le monologue « émotionnel » de Nick Fury brise toujours le cœur des fans de MCU à chaque fois

Marvel a annulé toutes ses émissions Netflix, mais pas avant qu’elles ne deviennent populaires auprès des critiques et des fans. Toutes les émissions Netflix n’étaient pas un succès – Poing de fer avait sa juste part de détracteurs – mais beaucoup d’entre eux l’étaient. Bien que ces héros étaient pour la plupart aimés, il y avait également beaucoup de grands méchants, notamment:

Au moins un groupe de fans de Netflix MCU en ligne a cependant un favori écrasant pour le meilleur méchant.

Pendant la première saison de Jessica Jones, le principal antagoniste était un supervillain connu sous le nom de Kilgrave (connu sous le nom de Purple Man dans Marvel Comics). Kilgrave a le pouvoir de contrôler l’esprit, et il utilise ce pouvoir pour inciter les gens à faire des choses dépravées en son nom. Il exerce ce pouvoir sur Jessica pendant un certain temps lors de la première saison de l’émission.

Un fil Reddit discutant de Kilgrave en tant que méchant a parlé de sa maladie et de sa méchanceté. Un fan a noté:

Un autre a souligné à quel point Kilgrave était effrayant en raison du contrôle et de l’influence qu’il pouvait afficher:

«Kilgrave est juste autre chose. Aucun autre méchant dans tout le panthéon Marvel ne se sent si complètement dangereux juste pour être près. Même Thanos, même les plus grandes menaces physiques ne se sentent pas aussi profondément terrifiantes et inconfortables juste d’être là. Parce que la plupart des méchants peuvent vous battre, blesser votre corps, mais Kilgrave peut emporter votre personnalité. »