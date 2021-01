Le meilleur logiciel gratuit pour votre PC

Parfois, les airs explosifs sont la seule chose qui rend tolérable même à distance de parcourir une feuille de calcul ou une boîte de réception bourrée. Le client de musique exact que vous voudrez dépendra du fait que vous ayez déjà acheté un service, naturellement. Pour les néophytes musicaux, je recommande deux programmes: iTunes et Spotify.

Le client iTunes Windows est notoirement nul, mais il fait le travail – et ce travail consiste à vous donner accès à un vaste univers de téléchargements de musique premium et à synchroniser la bibliothèque musicale de votre iPhone avec votre PC. Spotify, quant à lui, est un service de streaming à volonté avec des millions de morceaux de premier plan disponibles, le tout gratuitement si cela ne vous dérange pas d’écouter quelques publicités.

Vaut-il la peine de passer à une version payante?

Oui. En fait, si mes éditeurs me laissent utiliser « Hell Yes » comme option, je dirais « Hell Yes! » Vous n’avez pas besoin d’être un audiophile pour reconnaître la différence de son dans les versions de qualité supérieure Lien non produit SpotifyEdit Supprimer le lien non produit et le lien non produit Apple MusicEdit Supprimer le lien non produit que les abonnés premium obtiennent, plus aucune publicité et la liberté écouter votre musique n’importe où? Vendu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂