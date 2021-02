Le meilleur lanceur gratuit pour Android est mis à jour pour la première fois après presque un an

Cela fait presque un an depuis sa dernière mise à jour, mais c’est toujours l’un des meilleurs lanceurs gratuits sur Android.

Il y a quelque temps, j’ai moi-même dit de lui qu’il était devenu le parfait remplaçant de Nova Launcher. Et depuis quelques années, Lanceur de chaise de jardin a augmenté sa base d’utilisateurs jusqu’à devenir ce qui est aujourd’hui, pour beaucoup, le meilleur lanceur totalement gratuit pour Android.

Mais il y a environ un an, les développeurs de ce projet open source ont décidé prendre une pause et arrêter temporairement son développement. Maintenant, près de douze mois plus tard, un nouveau groupe de personnes a pris les rênes de Lawnchair, et c’est déjà possible télécharger une nouvelle version du lanceur gratuit et entièrement personnalisable.

Lawnchair est de retour

Grâce à une publication sur la chaîne Telegram officielle du projet, le retour du Lawnchair Launcher, accompagné non pas d’un, mais deux nouvelles versions qui peuvent maintenant être téléchargées et installées gratuitement sur les appareils Android.

Selon le nouveau groupe de développeurs, Lawnchair sera basé sur la dernière version du lanceur natif d’AOSP, Launcher3, avec toutes les nouveautés et améliorations mises en œuvre par Google.

À cela, il faut ajouter tous les changements et options de personnalisation typiques de Lawnchair, y compris la possibilité de ajouter des effets de flou aux différents éléments de l’interface.

D’autre part, le nouveau schéma de version Lawnchair. Désormais, le numéro de version représente la version Android sur laquelle le lanceur est basé – ainsi, Lawnchair 10 est basé sur la version du lanceur Android 12. De cette façon, cela devrait être plus facile savoir quelle est la version la plus adaptée à notre appareil selon la version du système utilisé.

Ces premières versions sont destinées à corriger les problèmes et les bogues qui s’étaient accumulés avec le passage des mois depuis l’arrivée de la dernière version il y a près d’un an. De plus, la compatibilité avec Android 11 est améliorée.

