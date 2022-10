Le meilleur jusqu’ici? Memes et réactions à l’épisode 7 de House of the Dragon sur HBO Max

hbo max

L’épisode 7 de House of the Dragon a de nouveau laissé de multiples situations passionnantes et les fans ont utilisé les réseaux pour exprimer comment ils l’ont vécu.

Une fois de plus, Maison du Dragon a pris le relais dimanche avec un septième épisode qui a traversé différents moments qui ont fait soupirer plus d’un fan. Écran HBO et service de streaming hbo max a salué la poursuite de la préquelle de jeu des trônes avec des situations qui ont finalement été décisives pour partager la couronne et savoir comment les côtés sont désormais constitués. Comment le public l’a-t-il vécu ?

Le chapitre 7 s’intitulait « marque de dérive », étant le lieu où se déroule tout ce qui a été vu ce soir. La grande famille se réunit sur l’île pour les funérailles de Laena Velaryon, après s’être suicidé avec le feu de Vhagar. Ce qui aurait dû être un prétexte pour reprendre des relations entre certains d’entre eux et réparer d’anciennes blessures, a fini par être le lieu de réaliser la carte que l’on verra désormais dans la suite du postulat.

après des années, Rhaenyra et Démon ils se retrouvent sur l’île et il est clair qu’ils peuvent se faire confiance, car elle avoue la vérité sur la paternité de ses enfants et commence à soupçonner que Harwin fort a été tué par un plan Alicentmême s’il n’arrive pas à y croire. En revanche, tous deux expriment leurs désirs et ont finalement des relations sur la côte, ce qui est un indice de ce qui se passera plus tard.

Pendant, Aémondfils d’Alicent et Viseys, profite de la mort de Laena et parvient à être le nouveau cavalier de vhargar. À son retour, il confronte ses filles pour avoir mentionné qu’il était le dragon de leur mère et qu’il appartenait à l’une d’elles, alors elles l’accusent d’être un voleur, ainsi que les enfants de Rhaenyra qui étaient là. La situation devient incontrôlable quand Aemond frappe l’une des filles et que les autres l’attaquent, au point que Lucerys il lui arrache un œil avec un poignard, puisque le fils du roi a mentionné qu’ils étaient des bâtards.

Ils reviennent tous ensemble pour ça et Viserys demande que quelque chose concernant la paternité des enfants ne soit plus mentionné. Pour sa part, Alicent voit que son fils a perdu un oeil et en demande un Lucerysmais est refusée et elle-même prend le poignard du roi pour le lui prendre, bien qu’elle soit arrêtée par Rhaenyra. Alors que les jeunes Hightower et Viserys reviennent à King’s Landing, Rhaenyra demander de l’aide à Démon et se marier après avoir simulé la mort de Laenor donc ils peuvent le faire. Tout ce qui s’est passé et commenté les fans sur les réseaux !

+Mèmes et réactions à l’épisode 7 de House of the Dragon

