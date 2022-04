Le meilleur film de Seven David Fincher est-il ?

Opinion

Le réalisateur derrière de grands films comme Le réseau social Oui Zodiaque a dirigé Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey et Gwyneth Paltrow dans ce thriller policier acclamé.

©IMDBLe film est sorti en 1995.

Ça ne fait pas de doute que David Fincher Il est l’un des réalisateurs les plus doués et avec la meilleure filmographie aujourd’hui. Il suffit de revoir tous les titres qu’il a donnés à partir des années 90 pour comprendre, par exemple, les injustices qui L’Académie Je n’ai jamais reconnu ce cinéaste avec un oscar. Sans aller plus loin, tel est l’impact qu’il a eu Fincher aux audiences en cours que la dernière homme chauve-sourisdepuis Matt Reevesn’a cessé d’être comparé au cinéma de ce réalisateur.

L’un des films les plus associés à homme chauve-souris est celui qui a fini de positionner un David Fincher en hausse. Avec plusieurs vidéoclips à son répertoire et le troisième film de Extraterrestre en tant que titre le plus lourd, il a eu l’opportunité de sa vie: Sept. Sorti en 1995, il a rapporté plus de 327 millions de dollars à partir d’un budget 10 fois inférieur à son revenu brut.

Protagonisée par Brad Pitt et Morgan Freemanet avec Kevin Spacey comme antagoniste, l’histoire de Sept venu au cinéma pour raconter la vie d’un tueur en série méticuleux. Pitt et Morgan ils se mettent dans la peau de Détectives Mills et Somersetrespectivement, avec l’idée d’arrêter un criminel qui a utilisé les sept péchés capitaux pour choisir les victimes de ses meurtres. alerte spoille dernier n’était ni plus ni moins que le personnage de Gwyneth Paltrowle couple de Moulinsqui nous a donné la phrase emblématique : « Qu’est ce qu’il y a dans la boite? ».

Si nous nous laissons guider par les opinions exprimées dans Tomates pourriesSeven occupe depuis peu la sixième place d’un classement qui mène Le réseau social. Probablement le meilleur film de la filmographie de Fincher être que, mais, il y a quelque chose qu’ils ne peuvent pas enlever de Sept. La police des péchés a été le premier succès relatif au box-office pour un réalisateur qui, à peine 3 ans plus tôt, avait échoué avec Extraterrestre, qui n’avait rapporté que 150 millions de dollars. Sans un film comme Septla course de Fincher Il aurait pu s’écraser dans le premier virage et y rester, nous privant d’avoir l’un des meilleurs cinéastes actuels.

La méthode de David Fincher

La justesse des histoires David Fincher apporte au grand écran sont sa marque de fabrique. Aucun détail n’est négligé dans la filmographie de ce réalisateur qui a laissé de grandes pièces comme Le jeu, Zodiaque Soit fille disparue. Hay algo que une a todas las películas de este director y cualquiera de los actores que ha trabajado con él puede confirmarlo: la intensidad de sus rodajes en la que las tomas pueden hacerse hasta más de 100 veces, para obtener los resultados que solo él puede regarder.

