Le meilleur film de l’année selon Timothée Chalamet

Hollywood

Le protagoniste de Dune il a emmené tous ses camarades au cinéma pour qu’ils puissent en profiter sur grand écran.

© IMDbTimothée Chalamet.

Si tous les cinéphiles doivent s’accorder sur une chose, c’est qu’il faut voir le cinéma dans le cinéma. L’expérience d’être dans une pièce, avec un grand écran et entouré de gens n’est rien comparée à la regarder sur le canapé, dans une pièce mal éclairée, avec un son douteux et une poignée de téléviseurs pouces. C’est clair que Timothée Chalamet Il comprend parfaitement cela.

Ces derniers jours, un geste qu’il a eu envers ses camarades de casting dans Dune. Actuellement, le protagoniste de appelle moi par ton nom tourne actuellement la seconde partie de cette adaptation de l’oeuvre de Franck Herbertqui devrait sortir en salles le 3 novembre 2023. Considérant qu’ils ont une année entière pour terminer le tournage et le montage de ce film, ils ont pris un peu de temps pour se détendre et c’est là que le plan est entré. Chalamet.

Timothée Chalamet Il a décidé d’emmener ses camarades au cinéma afin qu’ils puissent voir ce qui, pour lui, était le meilleur film de l’année. De quoi parle-t-on? Rien de plus et rien de moins que « Top Gun : Maverick »la production qui a conduit Tom Croisière et que c’était une suite tardive, prenant plus de trois décennies pour atteindre le grand écran, après le film original qui a été vu en 1986.

Il est à noter que « Top Gun : Maverick » est le film le plus rentable de l’année et le film le plus performant en termes financiers pour Tom Croisière. Jusqu’à présent, le film a rapporté 1 454 millions de dollars dans le monde et est à moins de 30 millions de dollars d’entrer dans le top 10 historique de l’industrie cinématographique. Actuellement, le dixième film du classement est le septième film de Rapide et furieux.

+ Quand « Top Gun: Maverick » arrivera-t-il en streaming

La tournée de « Top Gun : Maverick » dans les couloirs était la fierté de Paramount Pictures et a définitivement confirmé que la peur de la pandémie avait pris fin, que le retour au cinéma du grand public était déjà un fait. Dans les semaines à venir, le film réalisé par Joseph Kosinski débarquera à Paramount+ et nous devrons voir comment cela interfère avec les performances dans les salles. Vous pourrez le voir chez vous à partir du 22 décembre prochain, presque comme s’il s’agissait d’un cadeau de Noël du studio.

